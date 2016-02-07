پیروزی رئال مادرید در زمین گرانادا/ نخستین برد خارج از خانه زیزو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید از ساعت ۲۳ روز یکشنبه در ادامه هفته بیست و سوم رقابتهای لالیگا در زمین گرانادا به میدان رفت و برابر این تیم قعر جدولی به برتری ۲ بر یک دست یافت. این نخستین برد خارج از خانه رئال مادرید با هدایت زیدان بود.

در نیمه نخست این بازی شاگردان زیدان یک گل به ثمر رساندند. کریم بنزما در دقیقه ۳۰ این دیدار موفق شد دروازه میزبان را باز کند تا رئال مادرید نیمه نخست را با برتری به رختکن برود.

در نیمه دوم این دیدار گرانادا بازی شجاعانه ای را ارایه کرد و با گل دقیقه ۶۰ یوسف العربی کار را به تساوی کشاند. گرانادا که از حمله به سمت دروازه رئال ترسی نداشت در دقیقه ۷۵ دروازه رئال را گشود ولی کمک داور آن را آفساید اعلام کرد.

سرانجام در دقیقه ۸۴ بود که لوکا مودریچ پشت محوطه جریمه گرانادا صاحب توپ شد و با شوتی دیدنی توپ را درون دروازه میزبان جای داد تا رئال مادرید بر خلاف انتظار در دیداری سخت ۲ بر یک برنده شود و نخستین برد خارج از خانه با سرمربیگری زیدان را جشن بگیرد.

رئال مادرید بعد از این برد جمع امتیازاتش را به عدد ۵۰ رساند تا فاصله خود را به اتلتیکو مادرید بار دیگر به یک امتیاز کاهش دهد. تیم زیدان همچنان در رده سوم لالیگا به سر می برد. بارسلونا و اتلتیکو مادرید با ۵۴ و ۵۱ امتیاز به ترتیب اول و دوم هستند. تیم بارسلونا یک بازی معوقه نیز در پیش دارد.

تیم گرانادا هم با قبول این شکست با ۲۰ امتیاز در رده نوزدهم جدول ۲۰ تیمی لالیگا باقی ماند.