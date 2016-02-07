راه اندازی  رشته های محیط زیست دریا و هیدروگرافی در علوم تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین جاوید گفت: عدم انگیزه کافی، کمبود امکانات آموزشی، دلسردی فارغ التحصیلان و محدودیت بازار کار از جمله چالش های بخش آموزش و تحقیقات دریایی کشور بشمار می رود.

وی افزود: با راهکارهای سودمند در راستای جذب دانشجویان بوسیله ارائه آموزش در سطح بین المللی و مشارکت مراکز دریایی خارجی، می توان قدم های مفیدی در زمینه آموزش و تحقیقات دریایی برداشت.

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم تحقیقات با اشاره رشته های فیزیک دریا، شیمی دریا، سازه دریایی، معماری کشتی، آلودگی دریا، بیولوژی ماهیان دریا، بوم شناسی دریایی و جانوران دریا، به عنوان رشته های موجود در این دانشکده، از تاسیس دو رشته محیط زیست دریا و هیدروگرافی خبرداد.

جاوید تاکید کرد: در حال حاضر مشغول مذاکره برای اخذ پروژه از سازمان دریایی داخلی و خارجی هستیم و در این راستا اولویت پایان نامه ها و تحقیقات این دانشکده رفع نیازهای صنایع مختلف دریایی است.

وی عنوان کرد: موج سازی دو بعدی، دوربین عکسبرداری با سرعت صدهزارم فریم در ثانیه، سیستم پرتو لیزری، کامپیوترهای چند هسته ای پیشرفته و آزمایشگاه هیدرولیک دریایی از جمله امکانات برجسته ای است که واحد علوم و تحقیقات در اختیار دانشجویان این واحد و سایر دانشگاه ها قرار می دهد.

رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی واحد علوم تحقیقات ضمن اعلام آمادگی این دانشکده برای همکاری با انجمن های گوناگون مانند انجمن متخصصان محیط زیست ایران و انجمن مهندسی دریایی در راستای برگزاری سخنرانی های علمی و مسابقات دریایی گفت: در حال حاضر شاهد فعالیت های این انجمن ها در زمینه ارتقای سطح علمی جامعه نظیر برگزاری دوره های مختلف، ارائه تسهیلات برای حضور دانشجویان در همایش های مرتبط و افزایش توانمندی و ایجاد انگیزه برای ورود به بازار کار توسط کمیته های دانشجویی هستیم.