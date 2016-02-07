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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۶

در هفتمین روز از دهه فجر؛

سرود ولایت توسط ۱۳۵۷ دانش آموز کرجی در حرم امام(ره) اجرا شد

سرود ولایت توسط ۱۳۵۷ دانش آموز کرجی در حرم امام(ره) اجرا شد

کرج - اجرای سرود ولایت توسط هزار و ۳۵۷ دانش آموز کرجی در حرم مطهر امام راحل یکی از برنامه های هفتمین روز از دهه فجر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز از دهه مبارک فجر هزار و ۳۵۷ دانش آموز کرجی با اجرای سرود ولایت در حرم مطهر امام خمینی (ره) یاد امام و شهدا را زنده کردند.

سرود ولایت توسط دانش آموزان ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان کرج با هدف گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا شد.

در پایان گفتنی است؛ آموزش و پرورش استان البرز ۳۵۸ برنامه مرتبط با دهه فجر در بخش فرهنگیان و دانش آموزی برنامه ریزی کرده است برگزاری گفتمان های سیاسی، اردوهای زیارتی و جشنواره های مختلف، حضور مسئولان در مدارس، مسابقه های مختلف فرهنگی هنری و ورزشی از جمله برنامه های است که در دهه فجر اجرا می شود.

کد مطلب 3044014

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