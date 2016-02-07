سرود ولایت توسط ۱۳۵۷ دانش آموز کرجی در حرم امام(ره) اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز از دهه مبارک فجر هزار و ۳۵۷ دانش آموز کرجی با اجرای سرود ولایت در حرم مطهر امام خمینی (ره) یاد امام و شهدا را زنده کردند.

سرود ولایت توسط دانش آموزان ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان کرج با هدف گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا شد.

در پایان گفتنی است؛ آموزش و پرورش استان البرز ۳۵۸ برنامه مرتبط با دهه فجر در بخش فرهنگیان و دانش آموزی برنامه ریزی کرده است برگزاری گفتمان های سیاسی، اردوهای زیارتی و جشنواره های مختلف، حضور مسئولان در مدارس، مسابقه های مختلف فرهنگی هنری و ورزشی از جمله برنامه های است که در دهه فجر اجرا می شود.