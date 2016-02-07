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۱۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۵۱

مجید جلالی:

نتیجه بازی با استقلال خوزستان غیرمنصفانه بود

نتیجه بازی با استقلال خوزستان غیرمنصفانه بود

سرمربی تیم فوتبال سایپا ضمن رضایت از عملکرد بازیکنانش در دیدار برابر استقلال خوزستان گفت: نتیجه بازی غیرمنصفانه رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی پس از شکست یک بر صفر تیمش برابر استقلال خوزستان در هفته نوزدهم لیگ برتر گفت: من نمی توانم بخاطر چنین بازی بازیکنانم را مآخذه کنم، زیرا تیمم طوری بازی نکرد که بخواهم ناامید باشم. بازیکنانمان در مجموع عملکرد خیلی خوبی داشتند و من از آنها ممنونم، اما متاسفانه نتیجه بازی غیرمنصفانه رقم خورد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا افزود: تیم حریف سه بازیکن تعیین کننده داشت که ما توانستیم به خوبی آنها را کنترل کنیم. ما در تمام بازی به ویژه در نیمه دوم کاملا تیم برتر میدان بودیم و به همین خاطر بازی طبیعی بود که بخواهد درگیرانه دنبال شود.

کد مطلب 3044463

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