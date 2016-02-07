اگر استقلال اهواز فقط دفاع نمی کرد برنده می شدیم!

به گزارش خبرنگار مهر، هرایر مگویان پس از تساوی یک بر یک تیمش در ورزشگاه آزادی مقابل استقلال اهواز با ابراز رضایت از عملکرد هم تیمی هایش گفت: به نظر من تیم ما خیلی خوب بازی کرد و کاملا بر توپ و میدان مسلط بود اما ازدحام بازیکنان اهوازی مقابل دروازه شان باعث شد تا توپ های ما به گل تبدیل نشود و نتوانیم سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.

مدافع استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: ما تلاش بسیاری کردیم و مهاجمان ما بدشانس بودند که نتوانستند فرصت های بدست آمده را به گل تبدیل کنند.

مگویان در پایان خاطرنشان کرد: ما تا پایان فصل و رسیدن به قهرمانی فرصت زیادی داریم و با یک تساوی همه چیز عوض نخواهد شد و ما می توانیم با پیروزی در دیدارهای آینده همچنان مدعی اصلی قهرمانی باشیم.