اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای ایجاد بخش قلب بیمارستان خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری یکشنبه شب در پنجمین همایش تکریم از کارفرمایان نمونه تامین اجتماعی استان هرمزگان با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور ۵۶۰ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: این سازمان ماهانه بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق و مستمری و بخش درمان تامین می کند.

وی تامین اجتماعی را سازمانی گسترده دانست که اصلی ترین نهاد کشور در عرصه بیمه های اجتماعی است و افزود: بیشترین سهم را در فرآیند و شکل گیری بیمه های اجتماعی کارفرمایان بر عهده دارند که موجب آرامش و امنیت شغلی کارگران می شود و مشارکت دو جانبه تامین اجتماعی با کارفرمایان در تقویت روابط کارگر و کارفرما نقش اصلی را بر عهده دارد.

استاندار هرمزگان ادامه داد: کارفرمایان به عنوان اصلی ترین منبع تامین کننده بودجه سازمان تامین اجتماعی تعریف می شوند و نقش گسترده و اثرگذاری در فرهنگ بیمه ای در کشور ایفا می کنند و کارفرمایان شریک اصلی سازمان تامین اجتماعی محسوب می شوند.

جادری با بیان اینکه اگر همبستگی اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان ایجاد شود، تعامل بیشتر میان آنها با دولت هم ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: برای این کار رعایت قانون اصل است و همچنین فرهنگ بیمه های تامین اجتماعی هم در جامعه باید ارتقا یابد و سازمان تامین اجتماعی باید در این راستا آموزش های لازم را ارائه کند.

وی ظلم و نادیده گرفتن حقوق کارگر را مغایر سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: اگر به بخش کارگری و تامین اجتماعی توجه شود هم بیکاری مهار خواهد شد و معضلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: در گذشته اموال سازمان تامین اجتماعی متاسفانه به غارت رفت که بیشتری ضربه را ضعیف ترین اقشار تحت پوشش این سازمان دیدند و بیشترین پرونده های حقوقی و شکایت ها در دادگاه ها نیز مربوط به سازمان تامین اجتماعی بوده و این دولت تلاش کرد تا چهره این سازمان ترمیم شود و کار آن بهبود یابد.

جادری از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای راه اندازی بخش جراحی قلب و خرید تجهیزات آنژیوگرافی و آنژیوپلاسی برای بیمارستان تامین اجتماعی خلیج فارس بندرعباس خبر داد و گفت: با درخواستی که از سوی بنده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، دکتر ربیعی با اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای این کار موافقت کرد و قرار است این بخش ها در بیمارستان خلیج فارس راه اندازی شود.