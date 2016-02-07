«یتیم خانه ایران» سیاه و سفید شد/ یک اکران در کاخ جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم امشب ساعت ۱ بامداد برای اولین بار و در بخش خارج از مسابقه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد اکران می شود.

نکته ای که تا کنون به آن اشاره نشده این است که نسخه نهایی یتیم خانه ایران، سیاه و سفید تحویل دبیرخانه جشنواره سى وچهارم فيلم فجر شده است و به این شکل نمایش داده خواهد شد.

داستان یتیم خانه ایران در اواخر قرن سیزدهم خورشیدی و زمان جنگ جهانی اول می گذرد تصویری کامل از فقر و بدبختی عظیمی که در این برهه زمانی، ایران را دربرگرفته بود ارائه می دهد.

این فیلم به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و تهیه کنندگی محمدرضا تخت کشیان بامداد دوشنبه ۱۹ بهمن ماه در کاخ جشنواره اکران خواهد شد.