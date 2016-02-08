افتتاح مدرسه‌ فامیلی/ اعضای خانواده در یک مدرسه

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه زیرساختهای آموزشی در استان بوشهر همکاریهای خوبی از سوی سازمان منطقه ویژه پارس صورت گرفته است و در این راستا شاهد اجرای پروژههای مهم آموزشی هستیم.
احمد مرادی اضافه کرد: با ساخت مدرسه جدید در روستای دوتوسور، مدارس کانکسی شهرستان جم جمعآوری شد و دانشآموزان میتوانند در کلاسهای مجهز درس حضور یابند.
وی خاطرنشان کرد: مدرسه ملاصدرا روستای دوتوسور در شهرستان جم دارای پنج دانشآموز است که همه این افراد از اعضای یک خانواده هستند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با اشاره به اینکه ساختمان مدرسه ملاصدرا روستای دوتوسور دارای ۶۸ متر مربع زیربنا است، بیان کرد: این مدرسه با اعتبار ۱۱۶ میلیون تومان ساخته شده است.
وی ادامه داد: مدرسه شهید حسین زاده روستای کوری حیاتی از دیگر پروژههای افتتاحی بود که دارای مساحت ۶۸ متر مربع بوده و با اعتبار ۱۲۳ میلیون و ۷۰۰ تومان ساخته شده است.
لازم به ذکر است که مراسم افتتاح مدرسه درشهرستان جم با حضور مدير كل نوسازی مدارس استان بوشهر، سرپرست کمیته تعاملات اجتماعی، رئیس دفتر و امور هماهنگی مدیرعامل و تعدادی از مدیران منطقه ویژه پارس، فرماندار و مسئولان شهرستان جم برگزار شد.
مدرسه ملاصدرا روستای دوتوسور در راستای کمک به توسعه مناطق پیرامونی صنعت نفت و از محل اعتبارات کمکهای عامالمنفعه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث و توسط ادارهکل نوسازی و تجهیز مدارس استان بوشهر تکمیل و تجهیز شده است.
در این مدرسه پنج دانشآموز تحصیل میکنند که همگی از اعضای یک خانواده هستند. چهار نفر از این دانشآموزان از فرزندان این خانواده هستند و یک دانشآموز نیز نوه خانواده است.
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