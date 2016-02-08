جدایی وحید امیری و جلال حسینی از نفت تهران قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت تهران فردا سه شنبه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الجیش قطر خواهد بود.

منصور قنبرزاده در ارتباط با این بازی و وضعیت نابسامان باشگاه به لحاظ مالی با رادیو ورزش گفتگو کرد.

طبق اعلام مدیر عامل باشگاه نفت تهران، وحید امیری و سیدجلال حسینی به زودی از این تیم جدا خواهند شد.

امیری طبق اعلام قنبرزاده به یک باشگاه چینی خواهد پیوست. وی همچنین گفت در خصوص جدایی حسینی هم صحبت هایی صورت گرفته و این مدافع به زودی از نفت جدا خواهد شد.