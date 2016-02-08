  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۴۱

با تایید مدیرعامل باشگاه؛

جدایی وحید امیری و جلال حسینی از نفت تهران قطعی شد

جدایی وحید امیری و جلال حسینی از نفت تهران قطعی شد

مدیرعامل باشگاه نفت تهران خبر جدایی وحید امیری و سید جلال حسینی از این باشگاه را تایید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت تهران فردا سه شنبه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الجیش قطر خواهد بود.

منصور قنبرزاده در ارتباط با این بازی و وضعیت نابسامان باشگاه به لحاظ مالی با رادیو ورزش گفتگو کرد.

طبق اعلام مدیر عامل باشگاه نفت تهران، وحید امیری و سیدجلال حسینی به زودی از این تیم جدا خواهند شد.

امیری طبق اعلام قنبرزاده به یک باشگاه چینی خواهد پیوست.  وی همچنین گفت در خصوص جدایی حسینی هم صحبت هایی صورت گرفته و  این مدافع به زودی از نفت جدا خواهد شد. 

کد مطلب 3044723

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها