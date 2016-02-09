یادمان شهدای گمنام در دانشکده فنی ولیعصر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فوژان صباحی، رئیس دانشکده فنی دختران ولیعصر تهران در این مراسم گفت: دو سال گذشته دو شهید گمنام در این دانشگاه به خاک سپرده شدند و امروز همزمان با سالروز عملیات والفجر یادمان شهدای گمنام این دانشگاه رونمایی شد.

وی افزود: این یادمان با کمک سازمان زیباسازی شهر تهران طراحی و نصب شده است.

رئیس دانشکده فنی دختران ولیعصر تهران تصریح کرد: امروز عرصه نبرد در حوزه علم و فناوری است و اگر بخواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید در این زمینه به دستاوردهای مطلوبی دست یابیم.

صباحی خاطرنشان کرد: دانشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیازمند کمک همه جانبه مسئولین هستند.

وی عنوان کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیروهای کارآفرین و تکنیسین را تربیت می‌کنند و اکنون ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه وارد بازار کار می‌شوند.

رئیس دانشکده فنی دختران ولیعصر تهران با اشاره به نیاز کشور به نیروهای تکنسین و کارآفرین گفت: باید مسئولین به دانشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه توجه بیشتری کنند تا این مراکز بتوانند نیروی متناسب با بازار کار کشور را تربیت کنند.

صباحی تاکید کرد: در این دانشکده قرار است کارگروهی متشکل از کارکنان دانشکده و شهرداری منطقه تشکیل شود تا زمینه‌های همکاری شهرداری با دانشکده مشخص شود.

مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران نیز در این مراسم گفت: تفاوت نگرش انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های جهان در توجه به عقلانیت و علم است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گروه‌هایی در منطقه اقدام به خون‌ریزی می‌کنند که این عملکرد آنها موجب شده تا انزجار از دین و توحید در جهان ایجاد شود، زیرا این گروه‌ها به اسلام بدون عقلانیت توجه می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: اگر امروز ایران به جایگاه مهمی در منطقه و جهان دست یافته است، به این دلیل است که ما به موضوع علم و عقل در کنار اسلام توجه ویژه‌ای داریم و تمام برنامه‌ها و سیاست‌های خود را بر اساس این زمینه تدوین می‌کنیم.