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۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

یادمان شهدای گمنام در دانشکده فنی ولیعصر رونمایی شد

یادمان شهدای گمنام در دانشکده فنی ولیعصر رونمایی شد

یادمان شهدای گمنام دانشکده فنی ولیعصر (عج) ظهر امروز با حضور عضو شورای شهر تهران رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فوژان صباحی، رئیس دانشکده فنی دختران ولیعصر تهران در این مراسم گفت: دو سال گذشته دو شهید گمنام در این دانشگاه به خاک سپرده شدند و امروز همزمان با سالروز عملیات والفجر یادمان شهدای گمنام این دانشگاه رونمایی شد.

وی افزود: این یادمان با کمک سازمان زیباسازی شهر تهران طراحی و نصب شده است.

رئیس دانشکده فنی دختران ولیعصر تهران تصریح کرد: امروز عرصه نبرد در حوزه علم و فناوری است و اگر بخواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید در این زمینه به دستاوردهای مطلوبی دست یابیم.

صباحی خاطرنشان کرد: دانشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیازمند کمک همه جانبه مسئولین هستند.

وی عنوان کرد: دانشگاه فنی و حرفه‌ای نیروهای کارآفرین و تکنیسین را تربیت می‌کنند و اکنون ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه وارد بازار کار می‌شوند.

رئیس دانشکده فنی دختران ولیعصر تهران با اشاره به نیاز کشور به نیروهای تکنسین و کارآفرین گفت: باید مسئولین به دانشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه توجه بیشتری کنند تا این مراکز بتوانند نیروی متناسب با بازار کار کشور را تربیت کنند.

صباحی تاکید کرد: در این دانشکده قرار است کارگروهی متشکل از کارکنان دانشکده و شهرداری منطقه تشکیل شود تا زمینه‌های همکاری شهرداری با دانشکده مشخص شود.

مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران نیز در این مراسم گفت: تفاوت نگرش انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب‌های جهان در توجه به عقلانیت و علم است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گروه‌هایی در منطقه اقدام به خون‌ریزی می‌کنند که این عملکرد آنها موجب شده تا انزجار از دین و توحید در جهان ایجاد شود، زیرا این گروه‌ها به اسلام بدون عقلانیت توجه می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: اگر امروز ایران به جایگاه مهمی در منطقه و جهان دست یافته است، به این دلیل است که ما به موضوع علم و عقل در کنار اسلام توجه ویژه‌ای داریم و تمام برنامه‌ها و سیاست‌های خود را بر اساس این زمینه تدوین می‌کنیم.

کد مطلب 3047387

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