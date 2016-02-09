اصغر فرهادی که امشب ۲۰ بهمن ماه برای تماشای فیلم سینمایی «خانه ای در خیابان چهل و یکم» به کارگردانی حمیدرضا قربانی که پیش از این دستیار وی بوده است به کاخ جشنواره فیلم فجر آمده بود به خبرنگار مهر گفت: این اثر ساده و بدون تکلف است و نگاهی ساده اما شریف دارد.

وی افزود: البته انتظاری جز این نداشتم چون حمیدرضا قربانی سال ها سابقه دستیاری، تدوین و ساخت تله فیلم دارد و من کاملا نسبت به او در این مدت شناخت پیدا کرده‌ام.

این کارگردان در پاسخ به اینکه چرا بعد از فیلم «جدایی» اغلب آثار سینمایی را کپی این اثر می دانند، گفت: خیلی از این فیلم ها را ندیدم و نمی دانم واقعا نسبتی با آثار من دارند یا نه و البته قضاوت در این باره راحت نیست. همین «خانه ای در خیابان چهل و یکم» اگرچه کارگردانش از دوستان نزدیک من است و سال ها سابقه همکاری داریم اما فیلمش هیچ شباهتی به آثار من ندارد.

وی با اشاره به اینکه تنها این فیلم جشنواره را دیده است افزود: تنها شباهتی که می توان بین من و قربانی پیدا کرد اینکه ایشان دستیار من و از دوستان خوب من است ولی فیلمش اثری کاملا مستقل است و حرف خودش را می زند. به نظر من اثری شریف و بی تکلف است که به صداقت وفادار مانده و به لحاظ عاطفی تاثیر گذار است. این فیلم هیچ اضافه ای نداشت و احساس نکردم که باید چیزی از آن کم یا به آن افزوده می شد.

این کارگردان که فیلم سینمایی «فروشنده» را در دست تولید دارد درباره روند کار توضیح داد: هم اکنون در حال فیلمبرداری هستیم و تا یک ماه آینده ضبط به پایان می رسد به همین خاطر تا اکران عید و یا بخش بین الملل فیلم فجر نیز آماده نخواهد شد.