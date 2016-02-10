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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۳۱

به دلیل برودت هوا؛

برخی از مدارس خراسان شمالی برای دومین روز متوالی تعطیل شد

برخی از مدارس خراسان شمالی برای دومین روز متوالی تعطیل شد

بجنورد - در پی بارش برف شدید در خراسان شمالی و برودت هوا، اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی برخی از مدارس شهرستان‌های این استان را در روز چهارشنبه تعطیل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی امروز چهارشنبه مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در شهرستان‌های بجنورد، مانه وسملقان و راز و جرگلان را تعطیل اعلام کرد.

همچین مدارس متوسطه اول روستاهای گرمک، دارالشهدا و کاستان شهرستان مانه و سملقان نیز به سبب بارش برف و برودت هوا تعطیل است.

برپایه این خبر، در شهرستان شیروان نیز دانش آموزان منطقه جیرستان و قوشخانه در همه مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نیز تعدادی از مدارس خراسان شمالی به دلیل بارش برف و یخبندان خیابان‌ها و معابر شهری تعطیل شدند.

هم اکنون بارش‌های پراکنده برف در برخی از مناطق خراسان شمالی ادامه دارد.

 

 

کد مطلب 3047755

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