برخی از مدارس خراسان شمالی برای دومین روز متوالی تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی امروز چهارشنبه مدارس پیش دبستانی و ابتدایی در شهرستان‌های بجنورد، مانه وسملقان و راز و جرگلان را تعطیل اعلام کرد.

همچین مدارس متوسطه اول روستاهای گرمک، دارالشهدا و کاستان شهرستان مانه و سملقان نیز به سبب بارش برف و برودت هوا تعطیل است.

برپایه این خبر، در شهرستان شیروان نیز دانش آموزان منطقه جیرستان و قوشخانه در همه مقاطع تحصیلی تعطیل اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته نیز تعدادی از مدارس خراسان شمالی به دلیل بارش برف و یخبندان خیابان‌ها و معابر شهری تعطیل شدند.

هم اکنون بارش‌های پراکنده برف در برخی از مناطق خراسان شمالی ادامه دارد.