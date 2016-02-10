به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی پیگیری شد که سه سرخ‌پوش در تمرینات گروهی حضور نداشتند. حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانیم:

* میلاد کمندانی به علت سرماخوردگی تمرین نکرد، سوشا مکانی هم برای پیگیری امور شخصی در این تمرین غایب بود.

* رضا خالقی‌فر، هافبک مصدوم سرخ‌پوشان هم امروز زیر نظر کادر پزشکی فیزیوتراپی کرد.

* مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای این جلسه تمرینی در نظر گرفته بود. پرسپولیسی‌ها ابتدا به پاسکاری‌های کوتاه و حفظ توپ مشغول شدند. سانتر از جناحین، دویدن‌های سرعتی و استقامتی از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای این تمرین در نظر گرفته بود.

* سرخ‌پوشان در پایان از شوت‌زنی به دروازه از فواصل مختلف پرداختند که برانکو ایوانکوویچ تاکید ویژه‌ای داشت تا بازیکنان در زدن ضربات آخر دقت لازم را داشته باشند و در این خصوص تذکراتی را به سرخ‌پوشان داد.