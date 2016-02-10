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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۰

گزارش تمرین تیم فوتبال پرسپولیس؛

مرور کارهای تاکتیکی در غیاب سه سرخ‌پوش

مرور کارهای تاکتیکی در غیاب سه سرخ‌پوش

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی پشت درهای بسته برگزار شد که سرخ‌پوشان در این تمرین به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی پیگیری شد که سه سرخ‌پوش در تمرینات گروهی حضور نداشتند. حاشیه‌های این تمرین را در زیر می‌خوانیم:

* میلاد کمندانی به علت سرماخوردگی تمرین نکرد، سوشا مکانی هم برای پیگیری امور شخصی در این تمرین غایب بود.

* رضا خالقی‌فر، هافبک مصدوم سرخ‌پوشان هم امروز زیر نظر کادر پزشکی فیزیوتراپی کرد.

* مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای این جلسه تمرینی در نظر گرفته بود. پرسپولیسی‌ها ابتدا به پاسکاری‌های کوتاه و حفظ توپ مشغول شدند. سانتر از جناحین، دویدن‌های سرعتی و استقامتی از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای این تمرین در نظر گرفته بود.

* سرخ‌پوشان در پایان از شوت‌زنی به دروازه از فواصل مختلف پرداختند که برانکو ایوانکوویچ تاکید ویژه‌ای داشت تا بازیکنان در زدن ضربات آخر دقت لازم را داشته باشند و در این خصوص تذکراتی را به سرخ‌پوشان داد.

کد مطلب 3048090

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