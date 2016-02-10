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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۳۰

رئیس سازمان مدارس غیردولتی کشور:

۱۰ شورای برتر آموزش و پرورش در کشور انتخاب شدند

۱۰ شورای برتر آموزش و پرورش در کشور انتخاب شدند

ساری - رئیس سازمان مدارس غیردولتی و معاون وزیر آموزش‌وپرورش از انتخاب ۱۰ شورای برتر آموزش‌وپرورش در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش بابیان این‌که یکی از سیاست‌های دولت جدید بومی‌سازی است افزود: تفویض اختیار در قانون شوراهای آموزش‌وپرورش آمده است و اگر قانون شوراها به‌درستی اجرا شود این امر محقق می‌شود زیرا نقش اصلی مردم در قانون شورای آموزش و پرورش دیده‌شده و ۱۷ دستگاه برای شوراهای آموزش پرورش در نظر گرفته‌شده است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و معاون وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: با توجه به نقش آموزش‌وپرورش و تأکید بر اجرایی کردن مصوبات فعالیت خوبی در این زمنیه‌ها باید انجام شود و اگر قرار است به یک جامعه سالم دستیابی داشته باشیم بخش نیروی انسانی باید پویا باشد.

این مسئول بابیان این‌که یکی از مراجع توسعه‌یافتگی در آموزش‌وپرورش اتفاق می‌افتد افزود: دوره‌های آموزشی برای شوراها و فرمانداری‌ها  برگزار شود و وزارت کشور برای ارزیابی شوراها برنامه‌هایی را در دست بررسی دارد.

وی با اشاره به این‌که امسال ۱۰ شورای برتر انتخاب شد تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده شورای آموزش‌وپرورش مازندران هم بدرخشد زیرا مازندران در مشارکت‌ها فعال است و این نشان‌دهنده اتاق فکر شوراها است.

گرد خاطرنشان کرد: مشارکت شهرداری‌ها در همه زمنیه‌ها در کنار شوراها لازم است و برای تحقق مواد قانونی کارگروه‌های تخصصی کارهای لازم را انجام دهند.

 

کد مطلب 3048357

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