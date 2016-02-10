۱۰ شورای برتر آموزش و پرورش در کشور انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه گرد بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش بابیان این‌که یکی از سیاست‌های دولت جدید بومی‌سازی است افزود: تفویض اختیار در قانون شوراهای آموزش‌وپرورش آمده است و اگر قانون شوراها به‌درستی اجرا شود این امر محقق می‌شود زیرا نقش اصلی مردم در قانون شورای آموزش و پرورش دیده‌شده و ۱۷ دستگاه برای شوراهای آموزش پرورش در نظر گرفته‌شده است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و معاون وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: با توجه به نقش آموزش‌وپرورش و تأکید بر اجرایی کردن مصوبات فعالیت خوبی در این زمنیه‌ها باید انجام شود و اگر قرار است به یک جامعه سالم دستیابی داشته باشیم بخش نیروی انسانی باید پویا باشد.

این مسئول بابیان این‌که یکی از مراجع توسعه‌یافتگی در آموزش‌وپرورش اتفاق می‌افتد افزود: دوره‌های آموزشی برای شوراها و فرمانداری‌ها برگزار شود و وزارت کشور برای ارزیابی شوراها برنامه‌هایی را در دست بررسی دارد.

وی با اشاره به این‌که امسال ۱۰ شورای برتر انتخاب شد تصریح کرد: امیدواریم در سال آینده شورای آموزش‌وپرورش مازندران هم بدرخشد زیرا مازندران در مشارکت‌ها فعال است و این نشان‌دهنده اتاق فکر شوراها است.

گرد خاطرنشان کرد: مشارکت شهرداری‌ها در همه زمنیه‌ها در کنار شوراها لازم است و برای تحقق مواد قانونی کارگروه‌های تخصصی کارهای لازم را انجام دهند.