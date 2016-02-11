پای دلالان به پرونده آلودگی هوا باز شد/ مناظره خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «۱۸۰ درجه» با موضوع بررسی آلودگی هوای کلان شهرهای کشور از شبکه افق روی آنتن می رود.

در این قسمت از برنامه «۱۸۰ درجه» مسئولانی از شهرداری تهران، سازمان محیط زیست و مدیرعامل ستاد شرکت ملی پخش دولت دهم در مناظره ای به بررسی سهم و نقش دستگاه های مختلف در آلودگی هوای پایتخت و شهرهای بزرگ کشور، شائبه استاندارد نبودن بنزین های یورو ۴ و باز شدن پای دلالان به پرونده آلودگی هوا می پردازند.

همچنین در بخش دیگری از این برنامه خبرنگاران روزنامه های همشهری، اعتماد، شهروند و خبرگزاری فارس در مناظره ای به بررسی علل آلودگی هوا و چرایی سیاسی شدن این موضوع خواهند پرداخت.

برنامه تلویزیونی «۱۸۰ درجه» جمعه ۲۳ بهمن ساعت ۱۹ از شبکه افق پخش خواهد شد.