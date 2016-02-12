کاندیداهای انتخاباتی از اسراف تبلیغاتی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با بیان اینکه بر اساس دستورات دین مبین اسلام اسراف حرام است اظهارداشت: نامزدهای انتخاباتی بدانند اسراف در تبلیغات سبب می‌شود که آنان علاوه بر ارتکاب گناه در پیشگاه خداوند در نزد مردم نیز به عنوان فردی منفور باشند.

وی با اشاره به اینکه اسراف‌کنندگان در قرآن کریم به عنوان برادران شیطان نامگذاری شده‌اند افزود: مردم نباید اجازه دهند برادران شیطان به عنوان وکلای ملت وارد مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی شوند.

امام جمعه ارومیه همچنین از کاندیداهای انتخاباتی درخواست کرد تا مراقب اطرافیان خویش باشند و توجه داشته باشند که صرف هزینه میلیونی اطرافیان آنان خالی از درخواست‌های نامتعارف آنان در آینده نیست، لذا لازم است با دقت بیشتری رفتار آنان را زیر نظر قرار دهند.

حجت‌الاسلام در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: حضور حماسی و انقلابی مردم استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن قابل تقدیر بوده و نشان دهنده شور و شعور و بصیرت ملت ایران است.

وی ادامه داد: مردم ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره با تحمل سختی‌ها و دشواری‌های که از سوی دشمنان اسلام بر آنان وارد می‌شد نشان دادند که ملت ایران ملتی با اقتدار و مقاوم است و در برابر ناملایمات‌ها ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه ارومیه از مردم آذربایجان غربی درخواست کرد، حضور باشکوه خویش را در هفتم اسفندماه به معرض نمایش قرار داده و توطئه‌های دشمنان اسلام را خنثی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از انبار شدن سیب درختی در انبارهای آذربایجان غربی انتقاد کرد و از استانداری و سایر مسئولان درخواست کرد اقدامات لازم برای فروش این میوه در بازارهای داخلی و خارجی ایجاد کرده تا کشاورزان دچار آسیب اقتصادی نشوند.