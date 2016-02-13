به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت احمد محسن پور قادیکلایی آهنگساز، نوازنده و موسس فرهنگ خانه مازندران عصر جمعه ۲۳ بهمن ماه با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان و اهالی موسیقی در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که با مشارکت موسسه فرهنگی پارپیرار برگزار شد، سید عباس سجادی مدیرعامل بنیاد آفرینش های هنری نیاوران با اشاره به فعالیت های زنده یاد احمد محسن پور در حوزه موسیقی نواحی مازندران گفت: من چند بار با وی ملاقات داشتم او بر خلاف ظاهر و تصوری که نسبت به معلولیت برخی از هنرمندان وجود دارد، می توانست ناتوانی ما را به رخمان بکشد.

سجادی همچنین عنوان کرد: فرهنگسرای نیاوران به تدریج به پایگاهی برای فعالیت های تخصصی در حوزه موسیقی نواحی تبدیل خواهد شد. برنامه ریزی های گسترده ای در این بخش صورت گرفته و در سال آینده رویدادهای مهمی در این حوزه به میزبانی این مرکز فرهنگی برگزار می شود.

در ادامه مراسم که با اجرای گیلار کریمی مجری مازندرانی برگزار شد، علی اصغر مهجوریان شاعر مازندرانی به قرائت اشعاری در خصوص درگذشت احمد محسن پور پرداخت. تک نوازی کمانچه توسط سعدی صادقی یکی از شاگردان محسن پور نیز بخش دیگری از این برنامه بود.

بسیاری از بزرگان موسیقی نواحی پرده نشین هستند

عبدالحسین مختاباد عضو شورای اسلامی شهر تهران، دیگر سخنران این برنامه نیز در ادامه مراسم بیان کرد: موسیقی نواحی متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و بسیاری از بزرگان این عرصه پرده نشین هستند. در واقع این اساتید عادت ندارند که در رسانه ها دیده شوند و به همین دلیل هم عموم مردم و جامعه چنین بزرگانی را نمی شناسند.

مختاباد اضافه کرد: باعث تاسف است که به این سبک از موسیقی پرداخته نمی شود، در حالی که موسیقی نواحی در جامعه ما و در مناطق مختلف کشور ریشه عمیقی دارد.

وی در ادامه برنامه همراه با کمانچه نوازی صادقی قطعاتی از موسیقی مازندرانی را اجرا کرد.

علی اکبر شکارچی از دوستان قدیمی محسن پور نیز در سخنانی پیرامون شخصیت این هنرمند گفت: این هنرمند علاقه خاصی به موسیقی نواحی حتی موسیقی لرستان داشت و به طور کلی در این حوزه با عشق عجیبی فعالیت می کرد و به این هنر و سبک موسیقی عشق می ورزید.

زنده یاد محسن پور با اراده ای مثال زدنی به آنچه می خواست دست می یافت

شکارچی افزود: استاد محسن پور آثار بسیاری از خوانندگان و آهنگسازان گمنام را جمع آوری و به جامعه موسیقی معرفی کرد. او همچنین نواختن با سازهای مختلف را آموخت و بر بسیاری از سازها تسلط داشت. یکی از نوازندگان توانمند و آهنگسازهای تاثیرگذار به شمار می رفت که سبک خاص خودش را دنبال می کرد و اندیشه این هنرمند در آثار و موسیقی وی به وضوح دیده می شد.

محمدرضا درویشی دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به سبک خاص فعالیت های محسن پور گفت: من معتقدم او هنوز زنده است چرا که یاد این هنرمند و آثار ارزشمند او باقی مانده است. او توانست در زمان زندگی هنری اش میراث موسیقی مازندران را به نسل های بعد انتقال بدهد.

علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم یادآور شد: زنده یاد محسن پور هنرمندی بسیار توانمند بود که با همت و تلاش و پشتکار به همه اهداف خود دست یافت. او فعالیت هایش را به پشتوانه حمایت دیگران انجام نمی داد بلکه متکی به توانمندی های خودش بود و با اراده ای مثال زدنی به آنچه می خواست دست می یافت. از جمله آن می توان به همین موسسه فرهنگ خانه مازندران اشاره کرد که یکی از مهمترین اقداماتش بود و تاثیر زیادی در گسترش و توسعه موسیقی نواحی مازندران داشت.

در بخش پایانی مراسم از خانواده محسن پور قادیکلایی با حضور معاون هنری وزارت ارشاد و هنرمندان تجلیل به عمل آمد و هدایایی از سوی معاونت امور هنری وزارت ارشاد به فرزند این هنرمند فقید اهدا شد.

اجرای گروه موسیقی هزاردستان نیز حسن ختام این برنامه بود که با استقبال علاقمندان برگزار شد.