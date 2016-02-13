توتال ۲ میلیون بشکه نفت از ایران خرید/فروش نفت به روسیه و اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، رکن‌الدین جوادی امروز درباره آخرین وضعیت ازسرگیری صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی، گفت: سه کشتی نفتکش تا ۲۴ ساعت آینده به منظور انتقال نفت خام صادراتی ایران به مقصد پالایشگاه‌های اروپا در پایانه های نفتی خلیج فارس بارگیری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به آغاز صادرات نفت خام ایران به قاره سبز، تصریح کرد: برای نخستین بار پس از برجام، در ۲۴ ساعت آینده به طور رسمی صادرات نفت ایران به اروپا اتفاق می‌افتد.

معاون وزیر نفت از حجم ۴ میلیون بشکه ای اولین محموله نفت صادراتی ایران به اروپا خبر داد و اظهار داشت: بر این اساس حدود دو میلیون بشکه از این محموله مربوط به شرکت توتال فرانسه و مابقی مربوط به پالایشگاه‌های اسپانیا و یک شرکت روسی است.

این مقام مسئول افزود: این محموله در قالب سه کشتی نفتکش تا ۲۴ ساعت آینده بارگیری می‌شود و حرکت خود را به سمت پالایشگاه‌های اروپا آغاز می‌کنند.

خبرگزاری مهر پیشتر با انتشار گزارشی، اعلام کرده بود: «لوک اویل» روسیه را هم باید از دیگر مشتریان نفت ایران در اروپا نام برد و قرارداد فروش نفت خام به این شرکت روسی نهایی شده و پیش بینی می‌شود، تا پایان بهمن ماه اولین کشتی نفتکش غول پیکر شرکت «لیتاسکو» وابسته به لوک اویل در پایانه نفتی خارگ پهلوگیری کند تا نفت ایران در یکی از پایانه‌های حوزه دریای مدیترانه (احتمالا رومانی) تخلیه کند.

کپسای اسپانیا هم از مشتریان جدید نفت ایران در دوران پساتحریم بوده و همچون لوک اویل کشتی نفتکش تحت اجاره این شرکت اسپانیایی در راه پایانه های نفتی ایران است، این در حالی است که دور جدید مذاکرات با «رپسول» اسپانیا هم برای فروش نفت و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران آغاز شده است.

علاوه بر این، «روس نفت» هم از دیگر مشتریان جدید نفتی ایران در اروپا به شمار می‌رود و در حاشیه سفر علی اکبر ولایتی رئیس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، این شرکت روسی خواستار واردات نفت از ایران شده است.

شرکت‌ها و پالایشگران ایتالیایی از دیگران مشتریان نوظهور نفت ایران در دوران پساتحریم هستند و پیش بینی می‌شود تا چند روز آینده با سفر یک هیات ایتالیایی به تهران قرارداد فروش روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به شرکت «انی» و حدود ۷۰ هزار بشکه نفت با پالایشگاه «ساراس» ایتالیا امضا شود.

احتمال توافق بین شرکت ملی نفت ایران و انی ایتالیا برای توسعه فاز سوم میدان نفتی دارخوین در غرب کارون محتمل به نظر می‌رسد و براساس اعلام رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت نفت، این شرکت ایتالیایی برای توسعه دارخوین اظهار علاقه کرده است.

در کنار شرکت‌های چند ملیتی، قطعا شرکت «هلنیک پترولیوم» یونان، شل انگلیس، جمهوری چک، آلمان و چند شرکت نفتی اروپایی مذاکراتی را برای امضای قراردادهای فروش نفت آغاز کرده‌اند که پیش بینی می‌شود فقط با شرکت‌های نفتی برای صادرات روزانه ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه نفت به سرزمین ژرمن‌ها قرارداد جدید امضا شود.