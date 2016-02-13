"کری" خواستار توقف حملات روسیه به تروریست ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه، ضمن اعتراض شدید به عملیات نظامی روسیه به گروه های تروریستی در سوریه با نادیده گرفت درخواست دولت سوریه از مسکو برای حمله علیه تروریست ها، این اقدام روسیه را " تجاوز" به خاک این کشور خواند.

"جان کری"، که در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ سخن می گفت، ادعا کرد: روسیه با حمایت خود از جدایی طلبان در شرق اوکراین و همچنین دخالت نظامی در سوریه به نیابت از بشار اسد، در حال به مبارزه طلبیدن جامعه جهانی است.

گفتنی است، این سخنان "کری" درست کمی پس از آن مطرح شد که "دمیتری مدودف"، نخست وزیر روسیه در جریان اجلاس امنیتی مونیخ گفت: غرب با اعمال تحریم ها علیه روسیه و همچنین حرکات اخیر ناتو، دوران جنگ سرد را تداعی می کند.

"کری" ضمن تمجید از غرب برای اتحاد در برابر مساله اوکراین، از روسیه خواست تا برای پایان درگیری در سوریه با حسن نیت رفتار کرده و اجازه دهد تا انتقال سیاسی صورت گیرد.

او بار دیگر این ادعا را مطرح کرد که جنگنده های روسیه به جای هدف قرار دادن تروریست ها، مواضع شورشیان مورد حمایت آمریکا، اروپا و کشور های عربی را هدف قرار می دهد.

کری ضمن درخواست از روسیه برای تغییر اهداف نظامی اش، ادعا کرد: به نظر ما، تا به امروز، اکثر مواضع مورد هدف روسیه، متعلق به مخالفین میانه روی دولت سوریه بوده است.

کری گفت: تنها راه پایان دادن به جنگ در سوریه و شکست داعش، یک انتقال سیاسی است که در آن، اسد از قدرت کناره گیری کند.

وی ادعا کرد: بعضی می گویند، دلیل نرسیدن کمک های انسانی به سوریه و بمباران همه گیر در سوریه این است که اسد و متحدینش مانند روسیه فکر می کنند، مقابله با جامعه جهانی می تواند آنها را پیروز جنگ کند.

"کری" همچنین با متهم کردن روسیه به مداخله نظامی در شرق اواکرین گفت: تحریم ها علیه روسیه تا زمان حمایت این کشور از شورشیان شرق اوکراین و پایبندی کامل به آنچه سال گذشته در مینسک، پایتخت بلاروس به امضا رسید، ادامه خواهد داشت.