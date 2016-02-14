دریافت کدرهگیری مسکن؛ قانونی یا غیرقانونی؟

حسام عقبائی در گفتگو با مهر در خصوص سامانه کدرهگیری املاک و مستغلات، گفت: دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک الزامی است و مانند گذشته کلیه اطلاعاتی که در دفاتر مشاوران املاک انجام می‌شود، آنها ملزم به دریافت کدرهگیری از سامانه هستند.

وی با بیان اینکه مطابق با مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷ کلیه معاملات باید با کدرهگیری انجام شود، افزود: رای دیوان عدالت اداری ربطی به کدرهگیری مشاوران املاک نارد و مربوط به سازمان های دولتی است بنابراین همچنان باید برای معاملات در بنگاه های املاک کدرهگیری صادر شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه از سال ۸۷ تاکنون سامانه اطلاعات املاک به کاهش تخلفات در این بخش کمک کرده است، اظهار داشت: این سامانه علاوه بر اینکه به تخلفات فروش غیرقانونی املاک جلوگیری می کند بلکه مورد استفاده دستگاه های برنامه ریز دولتی هم قرار میگیرد و حتی مجلس شورای اسلامی هم از این سامانه بهره برداری می کند.

عقبائی با اعلام اینکه رای دیوان عدالت اداری مربوط به نهادها و سازمان های دولتی است بنابراین دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک مانند گذشته ادامه دارد، گفت: کدرهگیری ضریب امنیت معاملات مسکن را افزایش داده و مراجعات و شکایات را در این حوزه کاهش داده است.

همچنین در این رابطه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در تازه ترین اظهارنظر اعلام کرده است که براساس قانون، دریافت کدرهگیری نباید اجباری باشد.