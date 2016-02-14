به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری مستند سینمایی «آوانتاژ» به کارگردانی محمد کارت به تازگی به پایان رسیده است و در حال حاضر این فیلم توسط اسماعیل علیزاده و محمد کارت در مرحله تدوین قرار دارد. پژوهش مستند «آوانتاژ» از اواخر سال گذشته در تهران آغاز شده و تیرماه سال جاری کلید خورده است.

این فیلم مستند روایتگر شرایط گذشته و حال تعدادی کارتن‌خواب تغییر وضعیت داده است که یک تیم فوتبال تشکیل داده‌اند و برای اثبات تیم خود باید در مسابقه با تیم پیشکسوتان استقلال تهران برنده بازی شوند.

از عوامل اصلی این فیلم می‌توان به تهیه‌کننده: محمد کارت، مدیرتصویربرداری: جواد رزاقی‌زاده، صدابردار: مهدی‌ کارت، دستیاران کارگردان: امین مختاری و مهرداد خانی، عکاس: سجاد عسکری، مجری طرح: شبکه مستند سیما اشاره کرد.

علیزاده و کارت پیش از این در دو فیلم «خونمردگی» و «بختک» به عنوان تدوینگر و کارگردان با یکدیگر همکاری داشته‌اند.