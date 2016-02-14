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۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲

«آوانتاژ» تدوین می‌شود/ مسابقه کارتن‌خواب‌ها با پیشکسوتان استقلال

«آوانتاژ» تدوین می‌شود/ مسابقه کارتن‌خواب‌ها با پیشکسوتان استقلال

مستند سینمایی «آوانتاژ» به کارگردانی محمد کارت وارد مرحله تدوین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری مستند سینمایی «آوانتاژ» به کارگردانی محمد کارت به تازگی به پایان رسیده است و در حال حاضر این فیلم توسط اسماعیل علیزاده و محمد کارت در مرحله تدوین قرار دارد. پژوهش مستند «آوانتاژ» از اواخر سال گذشته در تهران آغاز شده و تیرماه سال جاری کلید خورده است.

این فیلم مستند روایتگر شرایط گذشته و حال تعدادی کارتن‌خواب تغییر وضعیت داده است که یک تیم فوتبال تشکیل داده‌اند و برای اثبات تیم خود باید در مسابقه با تیم پیشکسوتان استقلال تهران برنده بازی شوند.

از عوامل اصلی این فیلم می‌توان به تهیه‌کننده: محمد کارت، مدیرتصویربرداری: جواد رزاقی‌زاده، صدابردار: مهدی‌ کارت، دستیاران کارگردان: امین مختاری و مهرداد خانی، عکاس: سجاد عسکری، مجری طرح: شبکه مستند سیما اشاره کرد.

علیزاده و کارت پیش از این در دو فیلم «خونمردگی» و «بختک» به عنوان تدوینگر و کارگردان با یکدیگر همکاری داشته‌اند.

کد مطلب 3051635
آروین موذن زاده

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