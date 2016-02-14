برندگان بزرگ سینما به انتخاب انجمن نویسندگان آمریکا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، در مراسم ۲۰۱۶ انجمن نویسندگان (WGA) جاش سینگر و تام مککارتی جایزه فیلمنامه اوریجینال را برای «در کانون توجه» از آن خود کردند و چارلز رندولف و آدام مککی هم برای «کسری بزرگ» جایزه فیلمنامه اقتباسی را به خانه بردند.
اغلب اختلافی بین اسکار و انجمن نویسندگان وجود دارد. به طور مثال پارسال فیلم «مرد پرندهای» که جایزه اسکار را به خود اختصاص داد، نتوانست حتی نامزد جایزه انجمن نویسندگان شود چون با یکی از شرایط این انجمن همخوانی نداشت. به جای آن، «هتل بزرگ بوداپست» برنده جایزه فیلمنامه اوریجینال شد و از سوی دیگر، فیلم «بازی تقلید» که جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی انجمن نویسندگان را دریافت کرد، موفق به کسب جایزه اسکار هم شد.
در بخشهای دیگر این جوایز، الِین مِی روی صحنه رفت تا جایزه لارل را دریافت کند. الکس گیبنی هم برای فیلم تلویزیونیاش در شبکه اچبیاو یعنی «واضح کردن: ساینتولوژی و زندان باور» جایزه بهترین فیلمنامه مستند را دریافت کرد.
در بخش جوایز تلویزیونی، سریال «مد مِن» جایزه سریال درام را گرفت و «ویپ» شبکه اچبیاو بهترین سریال کمدی شد. سریال محبوب «آقای ربات» محصول شبکه یواسای نتوورک موفق به کسب جایزه بهترین سریال جدید شد. سریال تکنولوژیکی «سیلیکون ولی» جایزه کمدی اپیزودیک را برای کلِی تاروِر به ارمغان آورد و وینس گیلیگان و پیتر گولد جایزه سریال درام اپیزودی را برای «بهتره با سول تماس بگیری» دریافت کردند.
همانطور که قبلا هم اعلام شده بود، ریچارد لاگراونیس دریافتکننده جایزه ۲۰۱۶ دستاوردهای حرفهای ایان مککللان هانتر بود. او با تواضع گفت: باید راستش را بگویم، فکر نمیکنم کار خیلی بزرگی کرده باشم که استحقاق این جایزه را داشته باشم. کسانی که مبتکر هستند و به ابتکارشان پایبند میمانند تحسین میکنم.
