مرگ دو کارگر جوان به دلیل استفاده از اجاق خوراک پزی

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت: ساعت۸:۱۳ صبح امروز حادثه انتشار گاز منواکسید کربن در یک ساختمان در حال ساخت در محله حکیمیه شهرک والفجر به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران یک ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در یکی از اتاق های طبقه اول این ساختمان در حال ساخت، دو کارگر ۱۸ و ۲۷ ساله در حال استراحت بودند که به دلیل گاز گرفتگی جان خود را از دست دادند.

ملکی گفت: آتش نشانان با پیکر بی جان این دو کارگر در کنار یک دستگاه اجاق خوراک پزی با شعله زیاد روبرو شدند.

وی با بیان اینکه علت این حادثه به طور رسمی از سوی پزشک قانونی اعلام می شود، خاطرنشان کرد: بر اساس مشاهدات آتش نشانان بسته بودن تمامی در و پنجره ها و تولید و انتشار گاز منواکسیدکربن از عوامل اصلی این حادثه بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه وضعیت ایمنی اتاق های کارگری در شرایط مناسبی قرار ندارد، به پیمانکاران ساختمانی هشدار دارد که اجاق خوراک پزی وسیله مناسبی برای گرم کردن اتاق های کارگران نیست و باید از وسایل گرمایشی استاندارد برای این منظور استفاده شود.