صادرات و واردات اردبیل کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صفریان عصر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و بررسی صادرات و واردات گمرکات استان اردبیل تصریح کرد: در ۱۰ ماهه نخست سال ۶۷ قلم کالا وارد استان شده که وزن وارداتی این کالاها ۱۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم است.

وی با اشاره به اینکه برنج، کامیون کشنده و مواد اولیه پلاستیک بیشترین میزان کالاها را شامل می‌شود، اضافه کرد: وزن کالاهای وارداتی با ۲۲ درصد افت همراه است.

مدیرکل گمرکات استان با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی اظهارنامه‌های وارداتی متذکر شد: ارزش کالاهای وارداتی از گمرکات استان نیز با ۲۷ میلیون و ۶۷ هزار و ۹۴۳ دلار، ۵۳ درصد افت را نشان می‌دهد.

صفریان در خصوص وضعیت صادرات کالا نیز با تأکید به صادرات ۷۲ قلم کالا از استان طی ۱۰ ماه نخست سال اضافه کرد: سیب‌زمینی، مصنوعات پلاستیکی و پروپیلن بیشترین میزان صادرات را شامل می‌شود.

وی وزن صادراتی استان را ۷۷ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۹۰۸ ریال عنوان و تأکید کرد: وزن صادرات با ۱۴ درصد افت همراه است.

وی با اشاره به کاهش دو درصدی اظهارنامه‌های صادراتی تصریح کرد: ارزش صادرات نیز ۶۵ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۷۰۱ دلار است که ۱۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرکات استان در خصوص وضعیت صادرات چمدانی با تأکید به افت محسوس وزن و ارزش صادرات چمدانی استان اضافه کرد: وزن صادرات چمدانی ۷۲ درصد و ارزش آن ۶۹ درصد افت را نشان می‌دهد.

صفریان بابیان اینکه تمامی امکانات دو گمرک بیله سوار و اردبیل برای صدور و ورود کالا به کار گرفته می‌شود، اضافه کرد: همکاری دستگاه های مستقر در گمرک می‌تواند در تسهیل روند توسعه تجارت خارجی مؤثر باشد.