900 زخمي و 70 كشته آخرين آمار تلفات زلزله لرستان

رئيس اداره جذب و سازماندهي سازمان جوانان هلال احمر خرم آباد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : بر اساس آخرين آمار زمين لرزه 6 ريشتري صبح امروز تا كنون 70 كشته و 900 زخمي برجاي گذاشته است .

مژگان حجاريان با اشاره به اينكه حجم تخريب ها در منطقه درود نسبت بهديگر مناطق بسيار بيشتر بوده و در اين منطقه مردم با مشكلات عمده مواجه هستند ، اظهار داشت : متاسفانه 30 تا 70 درصد روستاهاي اين منطقه تخريب شده اند اما خوشبختانه با توجه به آمادگي كه مردم منطقه از روز گذشته در پي وقوع پيش لرزه ها حاصل كرده بودند، از بروز تلفات شديد جاني جلوگيري شد.