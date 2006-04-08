بجاي بزرگداشت برگزار كردن به انديشه هاي آويني عمل كنيد

"سيد ناصر هاشم زاده" ، فيلمنامه نويس و كارشناس سينما، ضمن بيان اين مطلب، در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، در مورد نوع ديدگاه شهيد آويني نسبت به سينماي ملي و نيز سينماي غرب، گفت : معتقدم ديدگاه اين شهيد بزرگوار در اين خصوص در مقطعي آنچنان مورد توجه قرار نگرفت و متاسفانه آلان هم رويكرد جدي به نظريات ايشان با توجه به مسائلي كه مجدداً درگيرش شده ايم، وجود ندارد. به همين دليل بازخواني دوباره نظريات و ديدگاههاي اين شهيد بزرگوار ضروري است و بحث هاي زيادي بين دوستان اهل سينما را ايجاب مي كند. اگر بتوانيم با رجوع به نظريات شهيد آويني و بررسي اوضاع در دوره خودمان، در نحوه نگاهمان به مسائل هنري يك بازنگري بكنيم، شايد دوباره به يك اصل و جايگاه در اين خصوص برسيم.

وي افزود: آن مسائلي كه شهيد آويني در زمان حياتشان مطرح مي كردند، در فرآيند يك غوغا سالاري هنري كه درجامعه آن روز وجود داشت، به صورت كم رنگ درآمده بود. وي مي خواست از اصالتي سخن بگويد كه به سنن و باورهاي خودمان مرتبط مي شد. به واقع، هم نظرياتش و هم خودش در آن مقطع مظلوم واقع گرديد .

هاشم زاده افزود : در حال حاضر هم، متاسفانه مرتباً نام ايشان را تكرار مي كنيم و به انديشه هاي ايشان بي توجهي نشان مي دهيم و غرض ايشان از مفاهيم سينما را درست درك نمي كنيم. حتي آن كسانيكه به ايشان ابراز ارادت و نزديكي مي كنند، چقدر در باب تحقق نظرات ايشان گام برداشته اند؟ بزرگداشت برگزار كردن صرف، چندان مهم نيست .

اين فيلمنامه نويس در مورد برخورد شهيد آويني با هنرمندان مخالف نظام جمهموري اسلامي گفت : ايشان اهل ملاطفت بود و به نوعي اهل مدارا كردن با دشمنان بود و چون داراي اين ويژگي ها بود، به ديالوگ مي رسيد. شهيد آويني سعي مي كرد مختصات فكري اسلامي را چنان با سينما تلفيق كند كه هنر خاستگاه قدسي و ديني پيدا كند.

وي در مورد مجموعه مستند هاي "روايت فتح" و ويژگي هاي ساختاري و هنري آنها گفت : حال وهواي شخصي شهيد آويني منشاء اصلي ساخت اين مجموعه است و به همين دليل ساخت مجموعه هاي اين نوعي تداوم پيدا نكرد. شهيد آويني يك راهي را حس كرده بود درجهت بيان حقايق جبهه و جنگ كه از درونش جوشيده بود .