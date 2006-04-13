شكست نشست كشورهاي عربي در قاهره

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه دراين باره نوشت :بحران ناشي ازاظهارات جنجالي و غير مسئولانه حسني مبارك رئيس جمهوري مصر درباره شيعيان منطقه و متهم كردن آنها به طرفداري از ايران ونه كشورهايشان سبب شكست نشست وزيران امور خارجه كشورهاي عربي در قاهره شد.



اين نشست روز گذشته در قاهره برگزار شد، كه هدف از آن تقويت نقش اعراب در عراق براي مقابله با نفوذ ايران كه نگراني هاي كشورهاي عربي را به دنبال داشته است، اعلام شده بود.



دولت عراق نشست كميته وزارتي عربي مربوط به عراق را كه برگزاري آن در نشست اخير سران عرب در خارطوم سودان (8 فروردين) مورد تصويب قرار گرفت، در اعتراض به اظهارات مبارك تحريم كرد، اين اظهارات واكنش هاي خشمگينانه اي را در بسياري از كشورهاي عربي برانگيخت.



در اين نشست هيچ تصميمي گرفته نشد و صرفا بيانيه اي صادر شد و در آن از شركت نكردن عراق در اين نشست صرفا ابراز تاسف شد.



در بيانيه روز گذشته آمده است كه" از غيبت عراق در نشست قاهره كه نشست اخير سران عرب برگزاري آن را براي كمك به ملت عراق و بررسي راههاي حمايت از روند سياسي جاري و تحقق وفاق ملي عراقي تصويب كرده بود، ابراز تاسف مي كند."



در نشست اخير سران عرب در خارطوم (8 و 9 فروردين) بر ضرورت ايفاي نقش بيشتر اعراب در رايزني هاي مربوط به آينده عراق تاكيد شد كه به نگراني هاي فزاينده اين كشورها از نفوذ معنوي ايران در عراق و تصميم آمريكا به انجام گفتگو با تهران درباره اوضاع عراق اشاره مي كرد.



دبيركل اتحاديه عرب در پايان اين نشست گفت : اميدوار بوديم كه عراق هم در اين نشست شركت مي كرد، و به اعتقاد من در نشست آتي شركت خواهد كرد.

يك ديپلمات عرب كه در نشست روز گذشته در قاهره شركت كرده بود، اعتراف كرد كه شركت نكردن عراق، تاثيرات منفي خود را بر رايرني ها نشان داد.



با وجودي كه سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان اعلام كرده بود كه هيئتي عراقي در نشست قاهره شركت مي كنند، اما كرسي عراق خالي بود و هوشيار زيباري اين نشست را تحريم كرد.

سعود الفيصل با انتقاد ضمني از شركت نكردن عراق در اين نشست، گفت : اگر عراق در اين نشست شركت نمي كند، اين مسئله هرگز به نفع ملت عراق نخواهد بود.



وي افزود: اين نشست در مقر اتحاديه عرب برگزار شد و عراق عضو موسس آن است و تصور غيبت آن در اين نشست غير ممكن است.



حتي تماسهاي ديپلماتيك درآخرين لحظات هم نتوانست دولت عراق را به شركت در اين نشست متقاعد كند.



ابراهيم الجعفري نخست وزير عراق سه شنبه به طور ضمني حسني مبارك رئيس جمهوري مصر را به عذرخواهي از ملت عراق فراخواند وتاكيد كرد: اينكه انسان اشتباه كند، مهم نيست، بلكه نكته مهم اين است كه بگويد من اشتباه كردم(اينكه مبارك بايد عذرخواهي كند)



هرچند مسئولان مصري تلاش كردند از شدت اظهارات مبارك بكاهند، اما به هرحال اين اظهارات منفي سبب شد تا نشست روز گذشته در قاهره بدون هرگونه نتيجه اي به پايان برسد.

روز گذشته وليد المعلم وزير امور خارجه سوريه بر ضرورت اينكه ايران هم بايد در رايزني هاي اعراب درباره عراق شركت كند، تاكيد كرد.



كشورهاي عرب همسايه عراق قصد دارند بدون حضور ايران وتركيه، نشستي را درباره عراق برگزار كنند.

عبدالله الاشعل معاون اسبق وزير امور خارجه مصر نشست روز گذشته در قاهره را به علت شركت نكردن نماينده عراق بي نتيجه دانست.