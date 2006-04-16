وي در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" افزود: "از طرف جشنواره تئاتر بانوان كه تيرماه برگزار مي شود از من دعوت شده تا با يك نمايش حرفه اي در بخش حرفه اي اين جشنواره شركت كنم. من نيز نمايشنامه "از پشت شيشه ها" را كه دو شخصيت اصلي آن دو زن و دو مرد هستند و داستان آن پيرامون دو شخصيت زن مي گردد، براي اجرا در اين جشنواره انتخاب كرده ام."

معترف ادامه داد: "با آقاي رادي نيز در اين باره صحبت كرده ام و ايشان نيز موافقت خود را اعلام كرده اند. البته آقاي رادي يكي ديگر از آثار خود را به من پيشنهاد دادند ولي من با اين اثرشان بيشتر ارتباط برقرار كردم."



اين كارگردان متذكر شد: "داستان "از پشت شيشه ها" درباره دو خانواده است يكي يك نويسنده و همسرش و ديگري يك خانواده بورژوا است. اين نمايش سال ها پيش به كارگرداني ركن الدين خسروي با بازي مرحوم جميله شيخي، محمود جوهري، ثريا قاسمي و امير سليماني در تالار سنگلج اجرا شده و آقاي رادي به تازگي متن اين نمايش را بار ديگر بازنويسي كرده اند."



مريم معترف همچنين در نظر دارد تمرينات نمايش "گوشه نشينان آلتونا" اثر سارتر را جهت اجرا در تالار اصلي تئاتر شهر آغاز كند. وي در اين باره نيز گفت: "من از دو سال پيش تصميم داشتم اين نمايشنامه را براي اجرا در صحنه كار كنم، اما هر بار به دلايل مختلف موفق به اجراي آن نمي شدم. اكنون مجوز اجراي آن صادر شده اما مركز هنرهاي نمايشي تالار اصلي تئاتر شهر را براي تير و مرداد ماه براي ما در نظر گرفته. در حالي كه من با گروه خود براي شهريور ماه صحبت كرده ام. بنابراين فعلا اجراي آن منوط به توافق ما با مسئولان مركز هنرهاي نمايشي جهت زمان اجرا است." بازيگران هر دو نمايش هنوز مشخص نشده اند."