بالاخره قيمت سكه متعادل شد / قيمت سكه تمام 150000 تومان ؛ ربع سكه 37000 تومان

جلال جليليان در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، قيمت خريد سكه را در تا قبل از ظهر امروز 150 هزار تومان اعلام كرد و اظهارداشت: قيمت فروش سكه در بازار به نرخ 152 هزار تومان رسيد.

مدير اداره چاب و نشر اسكناس بانك مركزي در ادامه قيمت خريد نيم سكه را در بازار امروز 73 هزار و500 تومان اعلام كرد وافزود: قيمت فروش نيم سكه در ساعت 11 امروزبه 74 هزار و500 تومان رسيده است.

وي در ادامه قيمت خريد سكه ربع را 37 هزار تومان اعلام كرد وافزود: قيمت فروش سكه ربع دربازار امروز 38 هزارتومان است.

مدير اداره چاپ و نشر اسكناس درادامه بالاترين قيمت فروش سكه را ديشب در بانك كارگشايي 156 هزار تومان اعلام كرد و اظهار داشت: قيمت فروش سكه در بانك كارگشايي در ÷ايان روز گذشته از پايين ترين نرخ كه 148 هزار و300 تومان بود به 156 هزار تومان افزايش يافت.

وي قيمت سكه تمام را ازنرخ 148 هزار تومان تا 156 هزار تومان متعادل عنوان كرد و اظهار داشت: قيمت پايه سكه 148 هزار تومان گزارش شده كه در حال نوسان است.

جليليان افزود : قيمت سكه در روزهاي آينده ديگر افزايش نخواهد يافت.