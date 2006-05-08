پيتر جكسون پشت صحنه "ارباب حلقه‌ها"

به گزارش خبرگزاري "مهر"، پيتر جكسون كه آخرين بار فيلم "كينگ كنگ" را بازسازي كرد، درصدد است براي ساخت فيلم "سدشكن ها" از جلوه هاي ويژه باشكوهي سود جويد. اين اثر با بودجه 100 ميليون دلاري ساخته مي شود و رويدادهاي جنگ جهاني دوم را در محوريت دارد.



شنيده ها حاكي از اين است كه كارگردان اسكاري سينما براي ساخت اين اثر مي خواهد از خاطرات كساني استفاده كند كه در جنگ جهاني دوم حضور داشتند. در جريان حملات جنگ جهاني و شكستن سدهاي بزرگ، بسياري از مردم و كاركنان سد جان خود را از دست دادند و بازماندگان آنها خاطرات بسياري براي روايت درباره آن دوران دارند.



سر ديويد فراست حقوق ساخت فيلم بر اساس كتاب "سدشكن ها" را سال گذشته خريد و همان زمان اعلام كرد كه بزرگترين چالشي كه وي در پيش دارد ساخت فيلمي است كه به مراتب بهتر از نسخه نخست باشد.