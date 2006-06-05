نيروهاي ناتو در افغانستان افزايش مي يابند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت ،"ديويد ريچارد"فرمانده نيروهاي سازمان پيمان آتلانتيك شمالي ( ناتو ) با اعلام اين مطلب افزود:ناتو در پي افزايش وخامت اوضاع امنيتي در افغانستان تصميم به چنين اقدامي گرفته است .

وي در ادامه سخنان خود افزود : در حال حاضر 3 هزار نظامي ناتو در جنوب افغانستان مستقر هستند كه اين تعداد به 6 هزار نيرو افزايش پيدا خواهد كرد .

"ريچاردز"همچنين تصريح كرد: ناتو تاكتيك جديدي را براي تقويت و افزايش مسائل امنيتي در مناطق مختلف افغانستان اتخاذ كرده كه به زودي آنها را به مرحله اجرا در مي آورد .

فرمانده نيروهاي ناتو در ادامه تصريح كرد: با اين افزايش تعداد شمار نظاميان حاضر در افغانستان بالغ بر17هزارنفر مي شود .



وي افزود: اين نيروها علاوه بر اينكه نيروهاي نظامي افغانستان را در تامين امنيت كمك مي كنند؛همچنين در راستاي بازسازي اين كشور نيز اقداماتي را انجام خواهند داد.

" ريچاردز" خاطر نشان كرد: نيروهاي ناتو همچنين سعي دارند تا با برقراري ارتباط با مردم اين كشور زمينه فراهم آوردن شرايط بهتر براي آنها را فراهم كنند .

در حال حاضر آلمان با 2 هزار و 230 نفر بيشترين نظامي را در خاك افغانستان مستقر كرده است. ايتاليا نيز هزار و 103 نظامي خود را در اين كشور مستقر كرده كه با روي كار آمدن دولت جديد از افزايش اين تعداد نيز خبر داده است .