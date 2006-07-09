معاون امنيت دادستان تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در مراسم معارفه معاون امنيت كه با حضور رئيس كل دادگستري استان تهران ، رئيس دادگاه انقلاب ، معاونان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران و جمعي از قضات دادسرا و دادگاه انقلاب در سالن اجتماعات دادسراي انقلاب برگزار شد ، دادستان تهران ضمن مهم برشمردن رسالت دادسراي انقلاب و وظيفه حفظ امنيت از سوي قضات ، تاكيد كرد: مواد مخدر و جرائم امنيتي به عنوان دو معضل براي ضربه زدن به امنيت داخلي و خارجي كشور محسوب مي شود.

سعيد مرتضوي گفت: مسائل امنيتي، جاسوسي، براندازي و برهم زدن نظام و آسايش عمومي از جمله توطئه هاي دشمنان است كه بايد با قاطعيت با اين جرايم برخورد كرد.

دادستان تهران افزود: كشورهاي استعمار گر در حال حاضر براي از بين بردن يك كشور مورد نظر تنها از سلاح و مهمات جنگي استفاده نمي كند بلكه به شيوه هاي نوين جاسوسي و براندازي نيز متوسل مي شوند.

وي با اشاره به سخنان حضرت امام خميني (ره) مبني براينكه مسئوليت قضات ما در عصر حاضر سنگين تر از قضات صدر اسلام است اظهار اميدواري كرد: معاونت امنيت دادسراي تهران بتواند درحفظ نظم و امنيت اجتماعي و مقابله با توطئه هاي دشمنان با كمك آقاي حداد كه سابقه درخشاني در اين امر دارند عملكرد مطلوبي را ارائه دهند.

مرتضوي تاكيد كرد: قضاوت معاونت امنيت تهران بايد با شيوه هاي مختلف وجديد مجرمين امنيتي آشنا شده و با برنامه ريزي و جمع آوري سوابق انان با همكاري وزارت اطلاعات و ساير ارگانها جلوي علمي شدن توطئه هاشان را بگيرند.

وي ضمن اعلام افزايش تعداد دادياران و بازپرسان اين معاونت گفت جهت تحقق اين امر بايد سازوكار مناسب فراهم شده وآموزش ويژه به قضاوت مربوط ارائه شود.

در پايان اين مراسم ، حسن حداد معاون امنيت دادسراي تهران نيز با مهم برشمردن مقوله امنيت ، براي ايجاد راهكارهاي مناسب و اجراي دقيق قوانين در برخورد با جرايم امنيتي تاكيد كرد.

وي ضمن تشكر از حسن اعتماد دادستان تهران ، اظهار اميدوراي كرد بتواند در كنار قضاوت و كاركنان اين معاونت خدمات شايسته اي را به مردم ارائه نمايد.