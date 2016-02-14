به گزارش خبرنگار مهر، احمد ذاکری شامگاه یکشنبه در همایش فرصتهای سرمایهگذاری در پسابرجام اظهار داشت: پس از فرجام برجام در بخش صنعت، ۳۲ درصد از هزینه تمام شده در تولید کالاها کاهش یافت.
وی با بیان اینکه در زمان تحریم بحث تولید کالا در ایران کاهش یافته بود، افزود: در دوران تحریم در بخش صادرات نیز جنبه رقابتی کاهش یافته بود و به دلیل عدم رقابت در صادرات بسیاری از بازارها را از دست داده بودیم و تولید کننده، تولید همراه با انباشت کالا داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه جذب هیئتهای تجاری یکی از مهمترین دستاوردهای برجام بوده است، افزود: نمیخواهیم بازار ایران وارداتی شود بلکه بحث سرمایهگذاری در ایران باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: با توجه به پتانسیل استان قم از جمله برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، مواد معدنی قابل توجه از جمله دریاچه نمک، وجود نفت و گاز طبیعی، زیر ساختها و شهرکهای صنعتی و موقعیت جغرافیای استان، سرمایهگذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
ذاکری عنوان کرد: ۲ هزار و ۳۲۲ کارگاه صنعتی فعال، ۲ هزار و ۶۸۴ کارگاه دارای پروانه بهره برداری و ۱۳۷ معدن فعال در استان قرار دارد.
۱۴۷ اولویت سرمایه گذاری در قم وجود دارد
وی با بیان اینکه معدن طلا یکی از فرصتهای اقتصادی در استان قم است، افزود: ۱۴۷ اولویت سرمایه گذاری نیز در استان قم وجود دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه تا هفته آینده راه دسترسی دریاچه نمک به منظور بهره برداری مشخص میشود، افزود: یکی از دغدغهها این است که نمایندگان اصفهان تلاش دارند که این دریاچه را بگیرند که این مشکل باید برطرف شود.
وی با بیان اینکه در بحث فرش باید بتوانیم تسهیلات کم بهره به این بخش بدهیم، افزود: بیمه فرش بافان باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در دوران تحریم صنعت فرش با مشکلات زیادی روبرو شد که باید رفع شود.
مبلمان قم رتبه دوم را در کشور دارد
ذاکری افزود: در بحث مبلمان، قم رتبه دوم را در کشور دارد که فرصت اقتصادی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه کفش ماشینی نیز از فرصتهای اقتصادی در استان است، افزود: چنانچه شهرک صنعتی کفش آغاز به فعالیت کند میتواند اشتغال و فرصت اقتصادی خوبی ایجاد سازد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ادامه داد: در بحث سنگ استان قم حدود هفت هزار نفر اشتغال ایجاد کرده که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: متأسفانه از تحریمها یکبار ضربه خوردهایم اگر بتوانیم از اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم در بحث اقتصاد به حدی خواهیم رسید که از هیچ امری ضربه نخوریم و نهراسیم.
نظر شما