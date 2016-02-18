۱۰ عنوان کتاب تازه کودک و نوجوان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ۱۰ عنوان کتابهای جدید نشر زعفران عصر دیروز با حضور مترجمان این آثار و دیگر نویسندگان کودک و نوجوان در شهر کتاب نیاوران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم نوشین نیل فروشان مدیر نشر زعفران به عناوین کتابهای تازه زعفرانی اشاره و بیان کرد: «فیلیکس ساعت چنده؟ » با ترجمه محبوبه نجف خوانی، «روزی که مدادشمعی ها به خانه برگشتند» ترجمه محبوبه نجف خوانی، «جالی پستچی کوچک می شود»، «جالی پستچی و نامه های سال نو» و «جالی پستچی و ماجرای نامه» ترجمه شیدا رنجبر، «پست شیشه ای فیلیکس»، «فیلیکس و گنج های فراموش شده» و هدیه تولد از طرف فیلیکس ترجمه منیژه نصیری، «خانم مینگو و آمادگی در برابر آتش سوزی» و «خانم مینگو و دردسرهای هوای بد» با ترجمه نلی محجوب و همچنین کتاب «آشپزی من و مامان» با ترجمه مریم رزاقی کتابهای تازه انتشارات زعفران هستند.

او از حضور مترجمانی که در این چند سال نشر زعفران را همراهی کرده اند و همچنین از نشر کارنامه و مدیریت شهر کتاب نیاوران تقدیر و تشکر کرد.

پس از او محبوبه نجف خوانی مترجم «مجموعه نامه های فیلیکس» با ابراز خوشحالی از جمعیت بسیاری که در شهر کتاب نیاوران حضور پیدا کرده بودند، گفت: خوشحالم در روزگاری که عنوان می شود دوران مرگ کتابخوانی است هنوز علاقه مندان به مراکز فرهنگی می آیند و از کتابهای مورد علاقه خود استقبال و حمایت می کنند؛ این بار مسئولیت ما را سنگین تر می کند.

مترجم مجموعه آثار «رولد دال» با اشاره به اینکه وظیفه نویسندگان و مترجمان است که خوب بنویسند و کتابهای خوب را ترجمه کنند، افزود: در این اوضاع اقتصادی و با توجه به گرانی کتاب، این برعهده نویسندگان است که مطابق با سلیقه کودک و نوجوان امروز بنویسند و مترجمان آثاری را انتخاب کنند که از جمله بهترین آثار است تا خواننده ای که هزینه می کند و کتاب می خرد مقبون نشود.

نجف خوانی همچنین بیان کرد: خوشبختانه ما در زمینه ترجمه کتاب به روز هستیم. برای مثال کتاب «روزی که مدادشمعی ها به خانه برگشتند» از جمله تازه ترین آثاری است که منتشر شده است.

مترجم مجموعه نامه های فیلیکس افزود: فیلیکس خرگوشی است که به نقاط مختلف دنیا سفر می کند و برای صاحب خود، صوفی از آداب و رسوم و فرهنگ مردم آن منطقه می گوید.

پس از آن منیژه نصیری دیگر مترجم مجموعه فیلیکس به معرفی کارهای تازه خود پرداخت و گفت: در «فیلیکس و گنج ها فراموش شده از یک جفت چکمه جادویی فیلیکس سخن گفته ایم. خاصیت این چکمه ها این است که فیلیکس آنها را به پا می کند و نام شهری که دوست دارد به آن سفر کند، می برد و چکمه های جادویی او را به همان شهر هدایت می کنند. فیلیکس می تواند با سفر به هر شهری که دوست دارد یک گنج داشته باشد اما وقتی پیش صوفی بر می گردد متوجه می شود بهترین گنج دوست او است.

شیدا رنجبر مترجمه مجموعه جالی پستچی نیز با ابراز خوشحالی از اینکه این مجموعه با این کیفیت منتشر شده و در اختیار بچه ها قرار گرفته گفت: خوشحالم که خدا، آدم های کمال گرا را آفرید. مدیر نشر زعفران از جمله این آدمهای کمال گرا است. مرحله تولید مجموعه جالی پستچی طولانی بوده چرا که جالی باید نامه های مختلف را به دست شخصیت های متفاوت می رسانده؛ شخصیت هایی که هر کدام به یک افسانه معروف و شناخته شده تعلق دارند. در این کتاب از سیندرلا جادوگر شهر اوز و دیگر شخصیت های افسانه ای سخن گفته شده است و تا سال ۲۰۰۶ شش میلیون نسخه از کتاب جالی پستچی در دنیا به فروش رفته است.

پس از آن نلی محجوب درباره مجموعه خانم مینگو سخن گفت و بیان کرد: خانم مینگو یک معلم متفاوت است. او کاری ندارد که پدر و مادر بچه ها چه شغلی دارند از کدام طبقه اجتماعی هستند. او با هوش و توان و خلاقیت بچه ها سروکار دارد.

محجوب همچنین از محبوبه نجف خوانی به عنوان معلم خود تشکر کرد.

آرمان آرین نویسنده سه گانه «پارسیان و من» به مجموعه هفت جلدی خود که از سوی انتشارات زعفران منتشر می شود اشاره و بیان کرد: تاکنون ۴ جلد از این مجموعه نوشته شده. این کتاب برای نوجوانان و بزرگسالان است و یک رمان تاریخی – فانتزی به حساب می آید.

مهدی رجبی هم درباره مجموعه نیلی که ایرانی شده مجموعه نامه های فیلیکس است سخن گفت و بیان کرد: نیلی یک گربه ایرانی است که به شهرهای مختلف به کشورمان سفر می کند و درباره آداب و رسوم و غذاها می نویسد.