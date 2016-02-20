گرد و غبار بر آسمان خوزستان سایه افکند/ مدارس ۹ شهر تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مدت زمان کوتاهی که مردم استان خوزستان نفس راحتی از نبود مهمان ناخوانده خود می کشیدند، امروز دوباره اما گرد و غبار بدون رخصت گرفتن از آنها وارد گود خوزستان شد.

احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: در حال حاضر میزان گرد و غبار در شهر اهواز دو هزار و ۹۴۷ میکروگرم بر متر مکعب است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پیرو اخطاریه ای که شب گذشته به مسئولان استان اعلام کردیم، پیش بینی شده بود از ساعت ۱۰ صبح به بعد امروز با آغاز وزش بادهای نسبتا شدید بین ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر و فعال شدن برخی چشمه های گرد و خاک، شاهد بروز گرد و غبار خواهیم بود.

کوروش بهادری افزود: در حال حاضر میزان دید در شهر اهواز به ۴۰۰ متر رسیده و فعالیت فرودگاه بین المللی اهواز متوقف شده است. پیش بینی می شود میزان گرد و غبار به بالای سه هزار میکروگرم برسد و این وضعیت تا بعدازظهر امروز ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مدل های هواشناسی نشان می دهد که روز دوشنبه هم گرد و غبار را دوباره در استان شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: پیش بینی می شود با ورود سامانه بارشی از روز سه شنبه به استان شاهد بارش های پراکنده در نقاط مختلف خوزستان باشیم.

هاشم بالدی در گفتگو با خبرنگار مهر خبر داد: با توجه به میزان گرد و غبار تمامی مدارس شهرستان های اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، آبادان، خرمشهر، رامشیر، شادگان و بستان در مقاطع مختلف و نوبت بعداز ظهر تعطیل است.