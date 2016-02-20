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۱ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

مسابقات نبرد هوش مصنوعی در دانشگاه شریف برگزار می شود

مسابقات نبرد هوش مصنوعی در دانشگاه شریف برگزار می شود

مسابقات بین المللی برنامه نویسی نبرد هوش مصنوعی در روزهای ۱۲ و ۱۳ اسفندماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی نبرد هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف با هدف سنجش توانایی شرکت‌کنندگان در زمینه برنامه‌نویسی و نگاهی به توانایی تیم‌ها در پیاده‌سازی و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه و رقابت در سطح بینالمللی، نیازی به داشتن دانش پیشرفته‌ای در زمینه هوش مصنوعی ندارند، اما توانایی استفاده و پیاده‌سازی الگوریتم‌های هوش مصنوعی، امکان کسب امتیاز بیشتر و احتمال موفقیت تیم را افزایش می‌دهد.

این مسابقات به همت انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در سطح بین المللی و با امکان استفاده از سه زبان برنامه نویسی java، c++ ، python برگزار می شود.

در این مسابقه شرکت‌کنندگان باید در قالب تیم‌های سه نفره، برنامه ‌ای برای شرکت در بازی طراحی شده توسط تیم فنی مسابقات که دارای قوانین خاصی است پیاده‌سازی کنند. در پایان مسابقه برنامه‌ تیم‌ها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا در نهایت تیمی که امتیاز بیشتری کسب می‌ کند به عنوان برنده بازی شناخته شود.

مرحله غیرحضوری (آنلاین) این مسابقه با شرکت ۵۱۳ تیم از ۴۰ کشور دنیا در روزهای ۲۰ تا ۲۸ بهمن ماه برگزار شد و ۳۲ تیم به مرحله حضوری این رقابت ها راه یافتند.

کد مطلب 3561361

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