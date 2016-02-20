نیروهای مردمی عراق در آزاد سازی موصل مشارکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: نیروهای مردمی عراق در عملیات نظامی آتی برای آزاد سازی شهر موصل از لوث داعش مشارکت خواهند کرد.

وی که در پارلمان این کشور سخن می گفت افزود: ما مخالف این هستیم که با موضوع آوارگان تجارت شود و کسانی که قصد بهره برداری از این موضوع دارند بهتر است که به مناطق آنها بروند و به آوارگان کمک کنند.

خاطرنشان می شود که اسامه النجیفی رئیس ائتلاف متحدون عراق در هشتم فوریه ۲۰۱۶ اعلام کرده بود که نبرد موصل به نیروهای مردمی نیازی ندارد زیرا داعش از برگه فرقه گرایی استفاده خواهد کرد.این در حالی است که فراکسیون پارلمانی سازمان بدر تاکید کرده بود که پیروزی سرنوشت ساز موصل با مشارکت نیروهای مردمی رقم خواهد خورد.