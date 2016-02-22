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۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

سخنگوی شورای صنفی نمایش به مهر گفت:

اکران نوروزی ۹۵ از ۲۶ اسفندماه آغاز می شود

اکران نوروزی ۹۵ از ۲۶ اسفندماه آغاز می شود

سخنگوی شورای صنفی نمایش بیان کرد اکران نوروزی سال ۹۵، به دلیل آغاز ایام فاطمیه از ۲۶ اسفندماه آغاز می شود.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه سوم اسفندماه این شورا، گفت: آغاز اکران های نوروزی به دلیل آغاز ایام فاطمیه از ۲۶ اسفندماه در سراسر کشور آغاز می‌شود. همچنین تعداد هفته نمایش فیلم‌های اکران نوروزی ۷ هفته در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: دفاتر پخش و تهیه کنندگان سینمایی که مایل به اکران فیلم‌های خود در نوروز ۹۵ هستند، می‌توانند درخواست خود را تا ۸ اسفندماه به شورای صنفی نمایش ارائه دهند. فیلم هایی که در اکران نوروزی قرار می گیرند تا ۱۰ اسفندماه مشخص می شود.

سخنگوی شورای صنفی نمایش تاکید کرد: در مورد قیمت بلیت های سینما در سال ۹۵، بعد از مشخص شدن فیلم های اکران نوروزی تصمیم گرفته می شود.

فرجی در پایان گفت: فیلم های «من سالوادور نیستم» به کارگردانی منوچهر هادی، «نزدیک تر» به کارگردانی مصطفی احمدی از چهارشنبه ۵ اسفندماه آغاز می شود، همچنین نمایش فیلم سینمایی «خبر خاصی نیست؟» یک هفته دیگر در پردیس سینمایی کوروش ادامه دارد.

کد مطلب 3563349

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