حضور حداکثری مردم در انتخابات اولویت برگزار کنندگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری مریوان، محمد فلاحی در جمع بخشداران و مسئولان اجرایی انتخابات حوزه این شهرستان گفت: هیچ یک از ما مجاز به استفاده از موقعیت و جایگاه خود به نفع یا علیه نامزد خاصی نیستیم و به عنوان متولی موظف به صیانت از آراء مردم و بی طرفی در انتخابات هستیم.

وی وظایف هر یک از کمیته ها را به آنها یادآور شد و بیان کرد: با برنامه ریزی هایی که انجام خواهیم داد باید تمامی امورات به پایان برسد و فقط برنامه ها مرور و بررسی شود.

وی با بیان اینکه در انجام تمامی برنامه ها و دستورات هماهنگی با ستاد انتخابات اولویت اول است، عنوان کرد: پایبند بودن به قانون، رعایت نظم و انضباط اداری در انتخابات باید از اهم برنامه های کاری مسئولان اجرایی انتخابات در مریوان باشد.

فرماندار شهرستان مریوان افزود: حضور آگاهانه مردم در انتخابات و پای صندوق های رای بیانگر شعور سیاسی و آگاهانه ملتی فهیم است که با انتخاب افرادی اصلح زمام امور خود را به دست نمایندگان خود می سپارند و در مدیریت شهرستان مریوان نقش آفرینی می کنند.

فلاحی بیان کرد: مهمترین وظیفه مسئولان در برگزاری انتخابات، رعایت دقیق قانون در همه مراحل است لذا باید با تجربه و شناخت کافی در اجرای انتخابات سعه صدر هم داشته باشیم و با در نظر گرفتن عدالت انتخاباتی، اجرای قانون را در اولویت کاری خود قرار دهیم.

وی اظهارداشت: خوشبختانه تعامل مناسبی میان ستاد انتخابات این شهرستان و دستگاه های اجرایی وجود دارد و این ویژگی می تواند به برگزاری انتخاباتی پرشور در هفت اسفند امسال کمک کند.