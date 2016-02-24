پنج کرسی والیبال آسیا به ایران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون والیبال آسیا اعضای کمیته‌های مختلف این کنفدراسیون را معرفی کرد. در زمان حضور محمدرضا داورزنی در نشست هیات رییسه فدراسیون جهانی والیبال در ریاض پایتخت، تعامل گسترده‌ای از سوی رئیس فدراسیون والیبال برای عضویت ایرانی ها در کمیته‌های کنفدراسیون والیبال آسیا انجام شد نتیجه آن علاوه بر عضویت داورزنی در هیات رئیسه فدراسیون جهانی والیبال، حضور پنج ایرانی دیگر در پنج کمیته AVC تا سال ۲۰۱۹ بود.

بر اساس اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا محمود افشاردوست دبیرکل فدراسیون، غفار درخشنده رییس سازمان لیگ، عبدالعظیم عزیزخانی رئیس سازمان ساحلی، رامین طباطبایی و مریم حسابی به عضویت کمیته های مختلف کنفدراسیون والیبال آسیا درآمدند.

در کمیته مسابقات غفار درخشنده رییس سازمان لیگ و مسئول رویدادهای بین المللی فدراسیون والیبال ایران به همراه نمایندگانی از کره، تایلند، عربستان، لبنان، قطر، ازبکستان، ژاپن، چین، استرالیا و ازبکستان اعضای این کمیته را تشکیل می دهند. این درحالیست که درخشنده ۱۲ سال سابقه عضویت در این کمیته را دارد.

در کمیته ساحلی نیز عبدالعظیم عزیزخانی رییس سازمان ساحلی فدراسیون ایران به همراه نمایندگانی از استرالیا، ویتنام، چین، ژاپن، کره، امارات، تایلند، قطر و کویت به عنوان اعضای این کمیته شناخته شدند.

محمود افشاردوست دبیرکل فدراسیون والیبال به همراه نمایندگانی از کره، بحرین، عربستان، هند، چین، ژاپن، استرالیا و عمان به عنوان اعضای کمیته مربیان کنفدراسیون والیبال آسیا انتخاب شد.

مریم حسابی پرس آفیسر فدراسیون والیبال ایران در FIVB و AVC به همراه نمایندگانی از تایلند، چین، استرالیا، کره جنوبی و عراق به عنوان اعضای کمیته رسانه کنفدراسیون والیبال آسیا انتخاب شدند.

در کمیته پزشکی کنفدراسیون والیبال آسیا نیز رامین احمدی طباطبایی به همراه نمایندگانی از افغانستان، کره جنوبی، ژاپن و تایلند پنج عضو این کمیته را تشکیل می دهند.

همچنین در کمیته توسعه و بازاریابی نمایندگانی از کشورهای فیلیپین، کره، هنگ گنگ، تایپه، عراق، هند، تایلند، اندونزی، گوام و کوک ایسلند عضویت دارند و در کمیته داوران کنفدراسیون والیبال آسیا چند تغییر ایجاد شد و نمایندگانی از تایلند، ژاپن، استرالیا، کره، تایپه، هند، هنگ گنگ، کویت، بحرین، چین و عمان اعضای این کمیته را تشکیل می دهند.

کمیته مالی AVC نیز پنج عضو از کشورهای کویت، استرالیا، اندونزی، لبنان و مالدیو دارد.