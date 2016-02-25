ده نمکی به مردم نامه می نویسد/ توضیحی درباره اکران نشدن «رسوایی۲»

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر اسامی فیلم هایی که در اکران نوروزی سال ۹۵ به نمایش در می آیند به صورت غیر رسمی در رسانه‌های مختلف منتشر شده است که در این لیست نام فیلم سینمایی «رسوایی ۲» به کارگردانی مسعود ده نمکی قرار ندارد و در همین راستا زمزمه های اکران نشدن نوروزی این اثر سینمایی از منابع مختلف شنیده می شود.

این درحالی است که مسعود ده نمکی پیش از این درخواست پرونه نمایش «رسوایی ۲» را برای اکران نوروزی ارایه کرده بود.

طی سال های گذشته فیلم های این کارگردان در لیست اکران نوروزی قرار می گرفت و معمولا نسبت به دیگر فیلم های این لیست از فروش بالایی نیز برخوردار بود، اما امسال نام «رسوایی ۲» در این لیست خالی است.

در همین راستا قرار است مسعود ده نمکی کارگردان و تهیه کننده فیلم سینمایی «رسوایی ۲» روز شنبه ۸ اسفند ماه نامه ای را خطاب به مردم به عنوان مخاطبان اصلی سینمای ایران منتشر کند و درباره نمایش داده نشدن این فیلم در اکران نوروزی توضیحاتی ارایه دهد.