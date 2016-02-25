به گزارش خبرگزاری مهر، آرش كردی در تشریح برنامه‌های جدید توسعه صنعت برق ایران، گفت: صنعت برق برای توسعه به سرمایه گذاری های جدید توسط بخش خصوصی و خارجی نیاز دارد.

مدیرعامل توانیر با اعلام اینکه افزايش ۳۰ هزار مگاوات به ظرفيت توليد برق در برنامه ششم توسعه پيش بيني شده است، تصریح كرد: بر این اساس به ازاي اضافه شدن هر یک مگاوات به ظرفیت توليد برق بايد پنج مگاوات به ظرفيت شبكه انتقال اضافه شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر ظرفيت نصب شده برق ایران به بیش از ۷۴ هزار مگاوات و ظرفيت انتقال به ۳۲۴ هزار مگاوات افزایش یافته است، اظهار داشت: علاوه بر این هم اکنون پیک مصرف برق کشور به بیش از ۵۰ هزار مگاوات رسیده است.

کردی همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه تجارت برق و انرژی در کشور، تاکید کرد: در توسعه تجارت در کنار افزایش صادرات، ترانزیت برق با کشورهای همسایه هم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه تبادل برق بین ایران و روسیه یکی از برنامه های جدید توسعه تجارت برق و انرژی کشور است، تبیین کرد: در شرایط فعلی اوج مصرف برق در ایران فصل تابستان و در روسيه زمستان بوده که این اختلاف در پیک مصرف می‌تواند به توسعه تبادلات برقی بین دو کشور کمک کند.

وی همچنین از اضافه شدن ۴۰۰ پست جديد به ظرفيت پست‌هاي برق كشور خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر این طراحی، ساخت و راه‌اندازی ۳۱۲ پست جدید فوق توزيع و انتقال در برنامه گنجانده شده است.