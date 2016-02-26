نوش‌آفرین انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار جلد شانزدهم فرهنگنامه کودک و نوجوان خبر داد و گفت: فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، نخستین دایره المعارف عمومی مصور ایرانی است که از سال ۱۳۵۸ تاکنون با دیدگاهی علمی – پژوهشی و با تکیه بر فرهنگ ایران و جهان متناسب با دانش پایه و زبان و بیان گروه سنی ۱۶-۱۰ سال تهیه می‌شود.

به گفته دبیر شورای کتاب کودک، در تألیف این فرهنگنامه بیش از ۳۰۰ استاد و متخصص رشته‌های مختلف همکاری می‌کنند. کلیه فعالیت‌های فرهنگنامه زیر نظر شورای اجرایی و دبیر آن صورت می‌گیرد. تاکنون ۱۵ جلد از فرهنگنامه منتشر شده است و شانزدهمین جلد هم ۱۷ اسفندماه با حضور بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های فرهنگی در مرکز آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رونمایی می‌شود.

انصاری همچنین به بخش‌های مختلف مراسم رونمایی از جلد شانزدهم فرهنگنامه اشاره و بیان کرد: این مراسم از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که از آن جمله می‌توانم به رونمایی از جلد شانزدهم «فرهنگنامه کودک و نوجوان»، تجلیل از ۲۸ پدیدآور آثار برگزیده نشان «ماهی سیاه کوچولو» شامل نویسنده، مترجم و تصویرگر، یک نفر از برگزیدگان جایزه آذر یزدی و یک نفر از برگزیدگان جایزه جعفر پایور و همچنین تعدادی از ناشران آثار اشاره کنم.

این پژوهشگر کودک و نوجوان همچنین بیان کرد: کسانی که مایل به تهیه این جلد از فرهنگنامه هستند می‌توانند با مراجعه به سایت شورای کتاب کودک و واریز مبلغ ۵۶ هزار تومان، شانزدهمین جلد را تهیه کنند.

به گفته انصاری پیش‌بینی می‌شود مجموعه فرهنگنامه در ۲۶ جلد با نظم الفبایی با بیش از پنج هزار مقاله و چندین هزار نقشه، تصویر و نمودار رنگی از سوی شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه منتشر شود.

تاکنون جوایز کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۷)، ترویج علم ایران (۱۳۷۹) و بهترین مقاله های دینی در دایره المعارف ها (۱۳۸۳) به فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اعطا شده است.