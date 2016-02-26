مردم همدان حماسه حضورشان را بر تاریخ ایران ماندگار کردند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: وقتی به کوچه ها و خیابان های شهر نگاه می کردم حضور پرشور و شوق مردم برای رفتن به پای صندوق های رای و رقم زدن حماسه ای دیگر بیش از پیش به چشم میخورد و خوشحالی تمام وجودم را فراگرفت چراکه این مردم همیشه و همه جا و با همه سختی ها در صحنه حاضر می شوند و با افتخار می گویند هیچ وقت پشت رهبری و نظام را خالی نخواهند کرد چراکه مردم دیار هگمتانه برای این نظام و انقلاب شهدای بسیاری تقدیم کرده اند.

آری امروز همه و همه آمده بودند و پیر، جوان، نوجوان، زن، مرد همه آمده بودند تا بار دیگر به دشمن ثابت کنند که مردم ایران همواره در برابر دشمنان ایستاده اند.

آری مردم همدان با حضور پرشور خود در پای صندوق های رای نشان دادند که شهر دارالمومنین همدان نیز پا به پای کشور حماسه ای از حضور را رقم خواهد زد.

رای اولی ها نیز با شوق وصف نشدنی در انتخابات شرکت دارند و از انتخاب خود خوشحالند چراکه خوب می دانند که رای آن ها در سرنوشت خود و کشورشان موثر خواهد بود و آمده بودند که با رای خود، یک صدا ویک دل بگویند همیشه در صحنه خواهند بود.

مردم عظمت و شکوه این کشور را به رخ همه جهانیان خواهند کشید

امروز، هفتم اسفند ماه ۱۳۹۴، روزی است که ملت ایران و مردم همدان با حضور پرشور و مثال زدنی خود برگ زرینی را بر دفتر تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ثبت و عظمت و شکوه این کشور را به رخ همه جهانیان خواهند کشید و نشان می دهند برای حضور همیشه ایستاده اند.

امروز حضور پر شور مردم انقلابی سر تیتر خبرهای رسانه های خارجی و داخلی شد و حضور با شکوه و پرنشاط مردم با سلایق مختلف سیاسی در انتخابات یک باردیگر الگوی مردم سالاری دینی ایران را به رخ جهانیان خواهد کشید و نشان خواهد داد که مردم همیشه پای آرمان های انقلاب و خون شهدا ایستاده اند.

حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای باعث یاس دشمنان شد و حضور باشکوه ملت ایران و از جمله مردم استان همدان همچون سیلی، خیال پردازی های دشمنان را نقش بر آب کردچراکه ملت ایران امروز یک صدا فریاد زدند که مشکلات در مقاومت و حمایت آن ها از نظام جمهوری اسلامی تاثیر نخواهدداشت.

آمده ام تا دشمن فکر نکنند با تحریم و فشار ها می تواند ما را از مقاومت دور کند

صف طولانی رأی دهندگان رفته رفته شلوغ تر و طویل تر می شد، خانمی که فرزند خردسالش را در بغل داشت بابیان این جمله که آمده ام تا دشمنان فکر نکنند با تحریم و فشار ها می توانند مارا از مقاومت دور کنند، گفت: رای من در سرنوشت و آینده فرزند و ملتم موثر خواهد بود.

پسر جوان همدانی نیز بابیان اینکه هر رای من خاری در چشم دشمنان است، گفت: من امروز آمدم تا دشمن را نا امید کنم و بگویم پایبند انقلاب اسلامی هستم و در هر جا که لازم بوده و پای کشورم در میان باشد حضور خواهم داشت.

در بین جمعیت رأِ ی دهندگان مادری که سه شهید به انقلاب تقدیم کرده بود با بردباری تمام منتظر نوبت رای دادن خود بود و در مورد خواسته خود از نمایندگان مجلس گفت: ازکاندیدا ها می خواهم اگر به مجلس رفتند شعار ندهند و دلسوزانه برای جوانان برنامه ریزی کنند.

وی بیان کرد: جوانان این مرزو بوم به کسی احتیاج دارند که دلسوز جوانان و این انقلاب باشد نه به فکر خود و منافع خود.

رأی دادن تکلیفی بر عهده مردم است

مرد میانسال همدانی بابیان اینکه تا کنون در همه رای گیری ها شرکت کرده ام و از این به بعد نیز شرکت خواهم کرد، بیان کرد: رأی دادن یک تکلیف بر مردم است چراکه مردم بارأی خود ثابت می کنند که پای انقلاب هستند و خواهند بود.

وی بابیان اینکه اگه رای ندیم پس نباید دیگه در مورد کشور اظهار نظر کنیم، گفت: نباید رهبر و کشور را به دلیل مشکلاتی که دشمنان برای آند ایجاد کرده اند تنها گذاشت چراکه هدف دشمنان همین است و دشمنان بدانند که هیچ وقت موفق نخواهند شد.

نوجوان همدانی که برای بار اول به پای صندوق رأی آمده بود، بابیان اینکه اولویت نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می کنند باید اشتغال زایی باشد، افزود:مهمترین مسئله در این کشور شغل است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سرنوشت وطنم و هم وطنانم برایم مهم است

اما در بین صف طولانی رآدی دهندگان تعدادی دانشجو به چشم می خورند که با اشتیاق فراوان منتظر انداختن برگه رأی در صندق بودند، دانشجوی همدانی درمورد شرکت در انتخابات گفت: وظیفه خودم می‌دانم که در انتخابات شرکت کنم و سرنوشت کشور و شهرم را تعیین کنم، زیرا سرنوشت شهرم برایم مهم است.

جوان رای ولی دیگری نیز عنوان کرد: با حضور خود در انتخابات می‌خواهم به آمریکا بگویم من رای می‌دهم و کشورم را بیمه کردم و شما هم هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید.

چندقدم که جلو رفتم پیرزنی را دیدم که به اعصای خود تکیه زده بود و از جوانی درخواست می کرد که به او کمک کند تا اسم نماینده خود را دربرگه بنویسد و در صندوق سرنوشت بیندازد، مادر همدانی بابیان اینکه ۶۸ سال سن دارد و تا کنون در همه انتخابات شرکت کرده است گفت: تا زنده ام خواهم آمد و به دشمنان خواهم گفت که مردم ایران از پیرگرفته تا نوجوان وجوان همه پشت انقلاب و خون شهدا هستیم.

خانم خانه دار بابیان اینکه بچه ام را همراه خود آورده ام تا با انتخابات آشنا شود و بداند او هم باید در آینده در انتخابات شرکت کند، بیان کرد: اگر من در انتخابات شرکت نکنم دشمنان از این فرصت علیه کشورم استفاده کرده و آرامشی را که هشت سال شهدا برای آن تلاش کرده اند در خطر خواهد افتاد.

نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می کنند پاسخ گوی رأی صادقانه مردم باشند

وی بابیان اینکه مردم بار دیگر با حضور در پای صندوق های رأی حماسه ای به یاد ماندنی آفریدند و به دشمنان ثابت کردند که هر چقدر مشکل بر سر راه مردم قرار دهند نمی توانندآن ها را صحنه خارج کنند، گفت: امیدوارم نمایندگانی که به مجلس راه پیدا می کنند پاسخ گوی رأی صادقانه مردم باشند و حضور پرشور آن ها در پای صندوق های رأی را فراموش نشود.

مردم استان همدان با حضور پرشور خود در پای صندوق های رأی نشان دادند که مانند همیشه و با وجود همه مشکلات پای انقلاب ایستاده اند و همیشه با وجود سختی هایی که دشمن ایجاد می کنند باز هم از وطنشان دفاع خواهند کرد.