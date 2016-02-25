به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطفاللهیان بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: ۳۸ سال است بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مردم همواره در پای صندوقهای رأی حاضر شده و مشارکت فعال داشتهاند.
وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان فرصتی برای تجدید این مشارکت است و با توجه به فضای گرم و پرشوری که به وجود آمده حضور مردم دشمنشکن خواهد بود.
شهردار اردبیل با تأکید به اینکه شرکت در انتخابات وظیفه ملی و اجتماعی ما است، اضافه کرد: در دو انتخاب پیش رو مردم فهیم اردبیل با حضور گسترده نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را انتخاب خواهند کرد.
لطفاللهیان تصریح کرد: حضور چشمگیر مردمی در پای صندوقهای رأی مصداق تحقق حماسه سیاسی است و عزت و عظمت ایران اسلامی به رخ جهانیان کشیده خواهد شد.
وی با دعوت از عموم شهروندان برای حضور گسترده در انتخابات، متذکر شد: این حضور همگانی میتواند اردوگاه استکبار و مزدوران نظام را گرفتار خوابی پریشان سازد.
شهردار اردبیل با تأکید به اینکه کارکنان این مجموعه آماده مشارکت و حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی هستند، اضافه کرد: این مجموعه از ابتدای آغاز به کار برگزاری انتخابات تمامی توان و ظرفیت خود را به کار بسته است.
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