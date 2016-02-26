خبرگزاری مهر - گروه استانها: تب و تاب انتخابات در لرستان هر لحظه افزایش می یابد تا این شور و اشتیاق نوید بخش مشارکت گسترده مردم در هفتم اسفند ماه و خلق حماسه بزرگ سیاسی باشد.

استان لرستان در این دور از انتخابات در هفت حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی، بروجرد و اشترینان، دورود و ازنا، کوهدشت و رومشکان، دلفان و سلسله، الیگودز و پلدختر شاهد برگزاری انتخابات است تا تکلیف ۹ نماینده استان در مجلس شورای اسلامی و دو نماینده در مجلس خبرگان رهبری مشخص شود.

آنچه حائز اهمیت است حضور و مشارکت حداکثری مردم در این دوره از انتخابات است چرا که انتخاب ۹ نماینده استان لرستان در مجلس شورای اسلامی و دو نماینده در مجلس خبرگان نیازمند حضور و انتخاب آگاهانه مردم است.

عارف محمدی شهروند پلدختری در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: حضور پرشور ملت در انتخابات امروز نشان‌دهنده اقتدار و پشتوانه مردمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و این حضور در خنثی کرد تهدیدها نقش اساسی دارد.

علیرضا محمدی معلم پلدختری نیز گفت: مهم‌ترین نقشه و برنامه دشمنان، تلاش برای کم‌رنگ کردن مشارکت مردم در انتخابات است که حضور پرشور مردم در انتخابات تودهنی محکمی به مستکبران جهان خواهد زد و این حضور دشمنان را مایوس می‌کند.

یک فعال رسانه ای لرستانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حضور مردم در پای صندوقهای رای ‌تحکیم نظام را به دنبال دارد، ادامه داد: دشمنان با فضا سازی تبلیغاتی به دنبال کاهش عظمت و شکوه انتخابات هفتم اسفند بودند که مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای همچون گذشته علاوه بر خنثی کردن توطئه های دشمنان زمینه ساز افزایش اقتدار نظام شد.

زهرا حسینی افزود: مردم ما این بار با حضور پر شور همراه با شعور و حداکثری خود در انتخابات مانند مراحل و دوره های گذشته به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفته و با حضور بابصیرت خود دشمنان را مایوس کردند.

یک شهروند خرم آبادی نیز برگزاری انتخابات مجلس دهم و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را تجلی دوباره وحدت و اتحاد مردم دانست و گفت: مردم با دقت‌نظرخود نمایندگانی را به مجلس خواهند فرستاد که افرادی تأثیرگذار بر تصمیمات و توانمند باشند.

وی ادامه داد: در این راستا امروز با انتخاب افراد اصلح، قانونگذاری در نظام اسلامی را به دستان افرادی خواهیم داد که بتوانند به خواسته های منطقی مردم جامه عمل بپوشاند.

یک شهروند بروجردی نیز در این رابطه عنوان کرد: همه آحاد مردم با حضور آگاهانه در انتخابات زمانی تاثیرگذار بر سرنوشت خود هستند که افراد توانمند، مدیر، مومن و کاردان را برگزینند.

وی ضمن دعوت آحاد مختلف مردم به حضور در پای صندوق های رای، گفت: حضور حماسی مردم در پای صندوق تأثیر بسیاری در افزایش اقتدار کشورمان دارد پس لازم است که مردم همچون همیشه در این مرحله نیز به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند.

یک کاسب پلدختری نیز به خبرنگار مهر گفت: با حضور پرشور خود ضمن اعلام حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موجبات یاس و نامیدی دشمنان انقلاب را فراهم می سازیم.

و اما شور و اشتیاق مردم برای حضور در صحنه انتخابات حکایت از رقم خوردن رکوردی در زمینه مشارکت در انتخابات دارد.

رئیس ستاد انتخابات لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر به وجود هزار و ۴۲۵ شعبه اخذ رای در لرستان اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۸۲۹ شعبه به صورت ثابت و ۵۹۶ شعبه به صورت سیار بوده که تعداد شعبه های شهری ۶۸۰ و تعداد شعبه های روستایی ۷۴۵ مورد است.

سید سعید شاهرخی تعداد صندوق های اخذ رای در لرستان را دو هزار و ۸۵۰ صندوق برشمرد و افزود: عوامل اجرایی دخیل در برگزاری انتخابات در لرستان شامل ۲۲ هزار نفر عوامل اجرایی، ۱۲ هزار نفر عوامل نظارت بوده همچنین هیئت های بازرسی نیز شامل هزار و ۴۲۵ بازرس، ۱۴۲ سربازرس و ۱۱ بازرس ویژه هستند.

وی با یادآوری اینکه در امر برگزاری انتخابات در لرستان ۳۶ هزار نفر دخالت دارند اضافه کرد: تعداد رای اولی های استان نیز ۸۲ هزار و ۸۱۵ نفر است.

رئیس ستاد انتخابات لرستان همچنین واجد شرایط رای دادن در استان لرستان را یک میلیون و ۴۰۹ هزار نفر عنوان کرد.