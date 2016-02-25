به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، رضا استادرحیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان این که شاید گروه‌های سیاسی و احزاب آنچنان که باید و شاید هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل به معرفی خود پرداخته و شناخت لازم را به اعضای جامعه بدهند، افزود: احزاب باید جایگاه خود را بازیابند تا لیست‌هایی که ارایه می‌دهند به تدریج مورد اعتناء و اعتماد مردم قرار گیرد.

وی بیان داشت: هنوز ما به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که مردم واقعا به لیست‌هایی که احزاب ارائه می‌دهند اعتماد کنند؛ به هرحال این یک تمرین دموکراسی برای مردم است که باید تداوم یابد.

استادرحیمی خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم در طول انتخابات سال جاری مشارکت سیاسی و انتخاباتی احزاب به شکل معناداری افزایش خواهد یافت و همچنین به طور قطع به میزان مشارکت مورد انتظار دست خواهیم یافت.

وی در ادامه با بیان این که عکس و بنر نمی‌تواند نشان دهنده شور و نشاط انتخاباتی باشد، افزود: در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نیز وضعیت فیزیکی شهرها شاید چندان شور و حال انتخاباتی را به رخ نمی‌کشید اما حضور پرشکوه مردم در روز انتخابات پای صندوق‌های رای همه را شگفت‌زده کرد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی توصیه کرد، مردم با شناخت و آگاهی کامل به کسانی رای دهند که بتوانند افق چشم‌انداز توسعه در سال‌های آینده را ببینند و با پرهیز جدی از بخشی‌نگری، منافع ملی را بر منافع شخصی ترجیح دهند.