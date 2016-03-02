  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱:۲۲

هفته بیست و هفتم لالیگا؛

رئال مادرید برابر لوانته به پیروزی رسید/ آرامش موقتی تیم زیدان

رئال مادرید برابر لوانته به پیروزی رسید/ آرامش موقتی تیم زیدان

تیم فوتبال رئال مادرید در هفته بیست و ششم رقابتهای لالیگای اسپانیا مقابل لوانته به بردی خوب دست یافت و موقتا از خود را از فشار انتقادها دور نگه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لوانته و رئال مادرید از ساعت ۲۳:۳۰ روز یکشنبه دیدار حساس خود را در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابتهای لالیگا برگزار کردند که در پایان زیدان با حساب ۳ بر یک از سد حریف خود گذشتند و موقتا از انتقادهای اخیر رهایی یافتند.

در نیمه نخست این بازی تیم رئال مادرید برتری ۲ بر یک را رقم زد. ابتدا کریستیانو رونالدو در دقیقه ۳۴ از روی نقطه پنالتی برای رئال گلزنی کرد. در دقیقه ۳۸ نیز دیه گو مارینو بازیکن لوانته به اشتباه دروازه خود را گشود اما بلافاصله در دقیقه ۳۹ دیورسون برای لوانته گلزنی کرد تا فاصله کاهش یابد.

در نیمه دوم هر دو تیم بازی نزدیکی را برگزار کردند که تلاش دو تیم تا آخرین لحظات بی فایده ماند تا اینکه ایسکو در دقیقه ۹۰ گل سوم را به ثمر رساند و خیال رئالی ها را راحت کرد.

تیم رئال مادرید با این پیروزی خارج از خانه ۵۷ امتیازی شد و در رده سوم جدول ایستاد. بارسلونا با یک بازی کمتر و ۶۶ امتیاز صدرنشین است و اتلتیکو مادرید هم با ۶۱ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

پیش از این بازی نیز دیدارهایی برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

* مالاگا یک - والنسیا ۲
* سلتاویگو صفر - ویارئال صفر
* بیلبائو ۴ - لاکرونیا یک
* سویا یک - ایبار صفر

کد مطلب 3565795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها