رئال مادرید برابر لوانته به پیروزی رسید/ آرامش موقتی تیم زیدان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لوانته و رئال مادرید از ساعت ۲۳:۳۰ روز یکشنبه دیدار حساس خود را در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابتهای لالیگا برگزار کردند که در پایان زیدان با حساب ۳ بر یک از سد حریف خود گذشتند و موقتا از انتقادهای اخیر رهایی یافتند.

در نیمه نخست این بازی تیم رئال مادرید برتری ۲ بر یک را رقم زد. ابتدا کریستیانو رونالدو در دقیقه ۳۴ از روی نقطه پنالتی برای رئال گلزنی کرد. در دقیقه ۳۸ نیز دیه گو مارینو بازیکن لوانته به اشتباه دروازه خود را گشود اما بلافاصله در دقیقه ۳۹ دیورسون برای لوانته گلزنی کرد تا فاصله کاهش یابد.

در نیمه دوم هر دو تیم بازی نزدیکی را برگزار کردند که تلاش دو تیم تا آخرین لحظات بی فایده ماند تا اینکه ایسکو در دقیقه ۹۰ گل سوم را به ثمر رساند و خیال رئالی ها را راحت کرد.

تیم رئال مادرید با این پیروزی خارج از خانه ۵۷ امتیازی شد و در رده سوم جدول ایستاد. بارسلونا با یک بازی کمتر و ۶۶ امتیاز صدرنشین است و اتلتیکو مادرید هم با ۶۱ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

پیش از این بازی نیز دیدارهایی برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

* مالاگا یک - والنسیا ۲

* سلتاویگو صفر - ویارئال صفر

* بیلبائو ۴ - لاکرونیا یک

* سویا یک - ایبار صفر