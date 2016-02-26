خبرگزاری مهر - گروه استان ها: امروز حال و هوای ایران اسلامی بهاری تر از همیشه است تا جلوه وحدت و یکپارچگی نظام و ملت را به رخ دشمنان بکشد، البرزنشینان نیز همانند ادوار گذشته پشتیبان نظام و ولایت هستند و با حضور خود از نخستین ساعات آغاز رای گیری در شعب آمادگی خود را برای حضور گسترده و خلق حماسه ای بی نظیر اعلام کردند.

کوچک و بزرگ، پیر و جوان، شاغلان مشاغل دولتی و آزاد، دانشجویان و اساتید و به صورت خلاصه میتوان گفت همه آمده اند تا امروز با حضور در هزار و ۲۶۱ شعبه اخذ رای استان البرز، برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات جمهوری اسلامی ایران ورق بزنند، استان دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری البرز، امسال یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن دارد.

چشم دشمنان با انگشتان جوهری ملت کور می شود

محمدتقی ایرانی رییس حوزه انتخابیه کرج پیش بینی کرده ۸۰ درصد از واجدان شرایط رای دادن در حوزه اش، امروز پای صندوق ها حاضر شوند و این آمار به گفته پالیزگیر رییس حوزه انتخابیه ساوجبلاغ چشمگیرتر از کرج است و ۹۰ درصد ساکنان شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان که واجد شرایط رای دادن در حوزه وی هستند انگشتشان رنگ انتخاب به خود می گیرد.

گفت و گو با مردم این استان می تواند شور انتخاباتی را در حرف هایشان به نمایش بگذارد، این شور در صحبت های پیرمردی که در راه مسجد بود تبلور بیشتری داشت که می گفت: فردا اولین نفر رای خود را به صندوق می اندازم، این انقلاب حاصل تلاش جوانان غیور و خون پاک شهدای ماست برای همین باید تا اخرین نفس از آن دفاع کرده و دست دشمنان را کوتاه کنیم.

این بار نیز شرمنده شهدا نشدیم

مادر معظم شهیدی پس از آن که رای خود را به صندوق انداخت، رو به جمعیتی که در صف منتظر بودند با صدای بلند گفت: خدا را شکر که این بار نیز شرمنده شهدا نشدیم، چشم دشمنان این نظام و انقلاب با انگشتان جوهری مردم ما باردیگر کور می شود تا فکر دست درازی به این مملکت را از سرشان بیرون کنند و بدانند گرچه شهدای ما پر کشیدند اما از خون هر شهید هزاران جوان غیور دیگر به بار آمده اند.

رای اولی های استان البرز هم که چندی پیش در جشن رویداد جوانی شرکت کرده بودند از حضور پرشور خود در این حماسه سرنوشت ساز ملی می گفتند و در مراسمی با تکان دادن پرچم های مقدس سه رنگ ایران اسلامی، پشتیبانی از نظام شکوهمند جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشتند.

یکی از این جوانان که دختری ۱۸ ساله بود گفت: من افتخار می کنم می توانم از امسال در سرنوشت کشورم سهیم باشم و با رای دادن دین خود را به کشورم ادا کنم.

پسر جوان دیگری حضور رای اولی ها در انتخابات را نشانه ای برای دشمن دانست و ادامه داد: دشمنان این نظام و انقلاب بدانند جوانان مملکت از هر طیف و سلیقه ای که باشند، همیشه حافظ آزادی، اقتدار و امنیت ایران اسلامی هستند.

مُهر حضور برای اولین بار در شناسنامه ۸۵ هزار رای اولی البرز نقش می بندد

به گفته حجت الله ملاصالحی رییس ستاد اجرایی انتخابات استان البرز امسال ۸۵ هزار رای اولی برای اولین بار مهر حضور در انتخابات در شناسنامه هایشان نقش می بندد.

تعداد زیادی از کسبه و بازاریان کرج هم از نخستین روزهای آغاز تبلیغات با چسباندن عکس و پوستر کاندیداهای خود به شیشه مغازه هایشان نشاط انتخاباتی در اصناف به نمایش گذاشته اند و گاهی مباحث حمایتی خود را با سایر همسایگانشان مطرح می کنند.

آقای کفاشی که یک باب مغازه کوچک در منطقه رجایی شهر دارد با نصب یک پوستر پشت شیشه از کاندیدای خود حمایت می کرد و هر بار در گفته هایش اعلام می کند من از این فرد حمایت می کنم چون وعده داده وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را بهتر از قبل می کند.

تسهیل ازدواج و اشتغال پایدار؛ وعده ای که البرزی ها خواستار تحقق آن هستند

جوانان البرزی هم که در مهد علم و فناوری زندگی می کنند، دیشب در آخرین ساعات مجاز تبلیغات نامزدهای انتخابات با حضور مقابل ستادهای مردمی برخی کاندیداهای مطرح هر دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا حمایت خود را از نامزد های مورد نظرشان به نمایش گذاشتند.

به نظر می رسد جوانان البرزی بیشتر از کاندیداهایی حمایت می کنند که علاوه بر وعده تسهیل شرایط ازدواج، برنامه هایی هم برای ایجاد اشتغال پایدار دارند.

جوانان البرزی از هر طیف و سلیقه ای در انتخابات حضور دارند

دختر جوانی که پارچه ای آبی به بازویش بسته بود خطاب به سایر جوانان گفت: هرچه بیشتر در انتخابات شرکت کنیم کاندیداهای ما با قدرت بیشتری وارد مجلس دهم می شوند.

در ستادی دیگر هم پسر جوانی با چهره مذهبی ضمن حمایت از کاندیدای خود اعلام کرد: من مطیع رهبرم و هرچه حضرت آقا بگوید انجام می دهم و آقا امروز امر فرموده اند در انتخابات حضور حداکثری داشته باشیم.

آری؛ ایران اسلامی امروز یکپارچه غرق در وحدت و همدلی است و استان البرز نیز به عنوان ایران کوچک در گوشه گوشه خود شاهد حماسه آفرینی ایرانیان از هر قومی است و تمام این نشانه ها حاکی از حضور است، حضوری که هفت اسفند امسال را به روزی ماندگار در تاریخ کشور تبدیل می کند.