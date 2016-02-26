مولوی سید احمد عبدالهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر٬ بیان کرد: مردم نباید نسبت به رای دادن بی‌تفاوت باشند.

وی با بیان اینکه هر رای برای نظام اهمیت زیادی دارد٬ اظهار کرد: امید است شهروندان به خصوص جامعه اهل سنت با حضور پررنگ و مصمم خود در پای صندوق رای حاضر شوند.

مولوی عبدالهی رای را حقی قانونی برای مردم دانست و گفت: هر رای در تعیین سرنوشت جامعه نقش بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات یک تکلیف شرعی و ملی است، ادامه داد: مردم وحدت و همدلی را حفظ کنند و با حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی مشت محکمی بر دهان آمریکا و دشمنان جهان اسلام بزنند.

امام جمعه اهل سنت درمیان گفت: مردم در باب رای دادن از هیچ تلاشی نباید دریغ کنند.

وی ادامه داد: امید است مردم باری دیگر با مشارکت در انتخابات وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ابراز کرده و دشمنان را ناامید کنند.

امام جمعه اهل سنت درمیان با بیان اینکه مردم باید در انتخاب نماینده اصلح دقت کنند، افزود: نماینده اصلح باید صادق و آشنا به مسئولیت خود باشد.

وی در تشریح شاخص‌های نماینده اصلح ادامه داد: نماینده باید شجاع باشد تا بتواند از استان دفاع کرده و در مقابل اظهار حق شهامت نشان دهد.

مولوی عبدالهی با اشاره به وظایف نماینده منتخب بیان کرد: نماینده منتخب باید خود را نماینده تمام افراد دانسته و در حل مشکلات معیشتی و اقصادی مردم بکوشد.

امام اهل سنت درمیان ادامه داد: مردم نیز باید بعد از انتخابات به نماینده و قانون احترام بگذارند.

وی در توصیه به رای اولی ها، اظهار کرد: با نشاط، علاقه و آمادگی قبلی در پای صندوق‌های رای حاضر شوید.